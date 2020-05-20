Kırıkhan havucu fıstıkla birleşiyor, cezeryeye dönüşüyor

“Kırıkhan havucundan esinlenerek cezeryeler üretiyoruz. Kırıkhan ilçesinde yetişen havucu sadece yemeklerde, tatlılarda değil bir lokum çeşidi olan cezerye üretiminde de kullanıyoruz. Kırıkhan Türkiye’nin havuç ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyor. Ama cezerye alanında pek fazla kullanılmıyordu. Biz de bu talebi karşılamak için Kırıkhan’da cezerye üretmeye başladık. Havucun başkenti olan Kırıkhan’da günlük üretimlerimize devam ediyoruz.”