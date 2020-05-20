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Yemek Kültürü
İHA
Haber Giriş: 20 Mayıs 2020 - 14:19,

Kırıkhan havucu fıstıkla birleşiyor, cezeryeye dönüşüyor

Hindistan cevizi ve fıstığın çekilmiş havuçla harmanlanmasıyla ortaya çıkan bir tatlı çeşidi cezerye hafif olması özelliğiyle ramazanda da yoğun olarak tüketiliyor

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Farklı aroması ile meşhur Kırıkhan havucunun fıstık ve Hindistan cevizinin karışımıyla ortaya çıkan cezerye, iftar sofralarında ağızları tatlandırıyor.

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Yaklaşık 30 bin dekarda üretimi yapılan Kırıkhan havucu tatlı, lokum ve cezerye yapımında da önemli bir lezzet haline geliyor.

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Hindistan cevizi ve fıstığın çekilmiş havuçla harmanlanmasıyla ortaya çıkan bir tatlı çeşidi cezerye hafif olması özelliğiyle Ramazan’da yoğun olarak tüketiliyor.

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Büyük şehirlerde kilosu 40 TL’ye varan fiyatları ile alıcı bulan cezerye Hatay’da neredeyse yarı fiyatına satılıyor. Kırıkhan’da cezerye işletmecisi, cezeryenin kilosunu 20 TL’ye tüketiciyle buluşturuyor.

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Hatay’da yetiştirilen havuçla yapılan ve yöresel lezzet haline gelen cezeryenin insan sağlığına birçok faydası olduğunu söyleyen lokum ve cezerye üreticisi Hüseyin Okay, şunları söyledi:

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“Kırıkhan havucundan esinlenerek cezeryeler üretiyoruz. Kırıkhan ilçesinde yetişen havucu sadece yemeklerde, tatlılarda değil bir lokum çeşidi olan cezerye üretiminde de kullanıyoruz. Kırıkhan Türkiye’nin havuç ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyor. Ama cezerye alanında pek fazla kullanılmıyordu. Biz de bu talebi karşılamak için Kırıkhan’da cezerye üretmeye başladık. Havucun başkenti olan Kırıkhan’da günlük üretimlerimize devam ediyoruz.”

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