Kilosu 8000 liradan satılıyor faydaları saymakla bitmiyor

Arı sütüne olan ilginin ve fiyatının arttığını belirten 42 yaşındaki arıcı Gültekin Bozkurt, şunları söyledi: “2 yıldır arı sütü üretiyoruz. Geçen sene 4 kilo arı sütü ürettik. Bu yıl da Çarşamba ilçesinde arı sütü üretimine başladık. Erzurum yaylalarında üretime devam edeceğiz. Bu sene 10 kilo arı sütü üretmeyi düşünüyoruz. Geçen yıl 4 kilo sütten toplam 30 bin TL gelir elde ettik. Bu sene de 10 kilo arı sütünden 80 bin TL gelir elde etmeyi ümit ediyoruz."