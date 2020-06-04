Kilosu 4 bin 500 liradan satılıyor! Yoğun talep görüyor

Kurutulan filizler hiçbir işleme tabi tutulmadığı için içindeki katejinler ve filavinler bozulmaz. Bundan dolayı da sağlığa çok faydalıdır. Yüz yılardır imparator çayı olarak adlandırılan içecek, Türkiye beyaz çay olarak adlandırılıyor. Sağlık açısından çok mucizevi bir çay, kan dolaşımını, sindirim sistemini, yani baktığınız bir fabrikanın teknik servisi diyebilirsiniz. Her şeyi onarabiliyor" dedi.