Kilosu 200 TL'den satılıyor! Altın arar gibi arıyorlar

Evci, “Bu yıl Karaman’da ’domalan’ veya ’domalan’ olarak adlandırılan mantarın geçtiğimiz yıllara göre çok az. Bizler yiyecek kadar buluyoruz. Her yıl bahar geldiği zaman bir heyecanlanıyoruz. Bu yıl yağmurumuz güzel ama domalan mantarı az. Güzün don almazsa bu domalan mantarının bir otu var o ot kurumazsa o yıl domalanımız güzel oluyor. Genellikle bu domalan mantarını yurt dışında Araplar ülkeleri çok seviyor ve çok fazla alıyor. Arapların sayesinde piyasada yükseliyor" dedi.