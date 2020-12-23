Kilosu 100 liradan satılıyor! Bu bal tam bir şifa deposu

Arıcı Mehmet Özkurt, püren balının kendine has aromalı, hafif acımtırak, oldukça kıvamlı ve kıymetli bir bal olduğunu belirterek, "Püren balımız her zaman olmuyor, geçen sene hiç olmadı. Çiçekler açtığı sürece bal oluyor. Son zamanlarda yağmurun yağmasıyla arılarımız açan çiçeklerden faydalandı. Böyle olmasıyla bizim buradaki arıcıkla uğraşan insanlarımızın Allah'a şükür yüzü güldü" dedi.