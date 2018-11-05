Kilo vermenizi kolaylaştıracak yağ yakan yiyecekler

Tatlı patates

Diyetlerde patatese çok fazla yer verilmez ama tatlı patates yağ yakma özelliğiyle bir istisna olabilir. Hem lif hem de bir antioksidan olan betakaroten deposu tatlı patates kan şekerinizi dengelemeye de yardımcı oluyor. İnsülin direncini de düşüren betakaroten sayesinde aldığınız kaloriler yağa dönüşmüyor. Hatta tatlı patatesin vücutta yağı harekete geçiren adiponektin hormonunun salgısını hızlandırdığına işaret eden çalışmalar da mevcut.