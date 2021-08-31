Kilo aldırmayan tatlılar nelerdir? İşte, düşük kalorili tatlı tarifleri
Yaz aylarında kilo verme telaşının sardığı gibi kışın da aynı kiloyu korumak bir o kadar zor gelir. Kilo vermenin en can sıkıcı taraflarından biri de tatlı krizlerine pek çoğumuzun karşı koyulmayan bir zaafımızın olmasıdır. Peki hem tatlı ihtiyacınızı gidermek hem de kilo almamaya ne dersiniz? Siz de kilo aldırmayan tatlılar nelerdir merak ediyorsanız, işte düşük kalorili hafif tatlı tarifleri sizlerle…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Diyette olmanın en kötü yanı tatlı yiyemiyor olmaktır. Aslında kuru meyveler, chia tohumu, yulaf gibi mucizevi besinleri kullanarak lezzetli ve düşük kalorili tatlılar hazırlamanız mümkün. Hem de çok daha az malzemeyle ve vaktinizden çalmadan… İşte düşük kalorili diyet tatlı tarifleri hemen aşağıda…
2
DİYET CHEESEKEK
Kilolarınıza dikkat ederken de cheesecake keyfi yapabilirsiniz. Tarifi hemen aşağıda...
Enerji veren chia toplarını tatlı isteğinizi hafifletmek için de yiyebilirsiniz. Üstelik oldukça da tok tutuyorlar. Ara öğün olarak da tüketebileceğiniz şekersiz ve vegan chia tohumlu topların tarifi hemen aşağıda...