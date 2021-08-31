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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 - 13:36 | 

Kilo aldırmayan tatlılar nelerdir? İşte, düşük kalorili tatlı tarifleri

Yaz aylarında kilo verme telaşının sardığı gibi kışın da aynı kiloyu korumak bir o kadar zor gelir. Kilo vermenin en can sıkıcı taraflarından biri de tatlı krizlerine pek çoğumuzun karşı koyulmayan bir zaafımızın olmasıdır. Peki hem tatlı ihtiyacınızı gidermek hem de kilo almamaya ne dersiniz? Siz de kilo aldırmayan tatlılar nelerdir merak ediyorsanız, işte düşük kalorili hafif tatlı tarifleri sizlerle…

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Diyette olmanın en kötü yanı tatlı yiyemiyor olmaktır. Aslında kuru meyveler, chia tohumu, yulaf gibi mucizevi besinleri kullanarak lezzetli ve düşük kalorili tatlılar hazırlamanız mümkün. Hem de çok daha az malzemeyle ve vaktinizden çalmadan… İşte düşük kalorili diyet tatlı tarifleri hemen aşağıda…

2DİYET CHEESEKEK

DİYET CHEESEKEK

Kilolarınıza dikkat ederken de cheesecake keyfi yapabilirsiniz. Tarifi hemen aşağıda...

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3FRAMBUAZLI YOĞURT TATLISI

FRAMBUAZLI YOĞURT TATLISI

Yaz aylarının vazgeçilmezi yoğurdun en tatlı hali frambuazlı yoğurt tatlısı karşınızda...

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4HURMALI ÇİKOLATA TARİFİ

HURMALI ÇİKOLATA TARİFİ

Diyet yaparken canınız çikolata çekerse gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz, diyetisyen onaylı bir tarif: Hurmalı çikolata!

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5FİT MUZ YATAĞI TARİFİ

FİT MUZ YATAĞI TARİFİ

Diyet yapanlar için harika bir tatlı alternatifi olan muz yatağı tarifi hemen aşağıda...

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6KURU MEYVELİ MÜSLİLİ KUP TARİFİ

KURU MEYVELİ MÜSLİLİ KUP TARİFİ

Kahvaltı veya ara öğünler için harika bir reçete...

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7YULAFLI ÇİLEKLİ MUHALLEBİ

YULAFLI ÇİLEKLİ MUHALLEBİ

Sütlü tatlı sevenlerin diyet sırasında gönül rahatlığıyla tüketebilecekleri bir tarif.

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8HAVUÇLU ELMALI VE KABAKLI MUFFİN

HAVUÇLU ELMALI VE KABAKLI MUFFİN

Çayın ya da kahvenin yanında keyifle yiyebileceğiniz bu nefis muffin'in yapılışı da çok kolay.

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9İNCİR TATLISI TARİFİ

İNCİR TATLISI TARİFİ

Bu tarif ile hiç şeker kullanmadan, bütün tatlı ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Hem sağlıklı hem pratik olan bol sütlü, cevizli, incir tatlısını denemek isteyenler için işte tarifimiz...

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10KURU MEYVELİ YULAFLI KURABİYE

KURU MEYVELİ YULAFLI KURABİYE

Kuru meyveler şekersiz beslenenlerin ve diyet yapanların en büyük destekçileri. İşte sizin için tatlı krizlerinde yiyebileceğiniz, diyetinizi bozmayan şekersiz bir kurabiye tarifi...

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11CHİA TOHUMLU TOPLAR

CHİA TOHUMLU TOPLAR

Enerji veren chia toplarını tatlı isteğinizi hafifletmek için de yiyebilirsiniz. Üstelik oldukça da tok tutuyorlar. Ara öğün olarak da tüketebileceğiniz şekersiz ve vegan chia tohumlu topların tarifi hemen aşağıda...

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12AÇAİ BOWL TARİFİ

AÇAİ BOWL TARİFİ

Süper gıda olarak görülen açai meyvesi ve kasede smoothie keyfini birleştiren açai bowl, özellikle yaz aylarında hafif ama besleyici bir şeyler arayanlar için birebir.

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13KIRMIZI MEYVE SOSLU YOĞURTLU PARFE

KIRMIZI MEYVE SOSLU YOĞURTLU PARFE

Serinletici bir sabah kahvaltısı için vazgeçilmeziniz olacak bir tarif...

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