Kilis'te üzümün pekmeze uzanan yolculuğu bağ bozumu ile başladı

Pekmezin çok yararlı olduğunu anlatan Özdemir, "İnsan vücudunda ihtiyaç duyulan kalsiyum, potasyum, magnezyum ve demir ihtiyacını pekmezden alıyoruz. Bu sene üzüm istenilen fiyata satılmadı. Çiftçi yoğunluklu olarak pekmez üretimine döndü. Daha önce yaş ve kurum üzüm olarak satılan üzüm bu sene pekmez yapıldı" dedi.