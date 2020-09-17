Kilis'in muhteşem lezzetlerini turist rehberleri ve acentelere tanıttılar

Bilir, "Kilis’in Suriye sınırında olması nedeniyle diğer endişelerimiz ortadan kalkmıştır. Hiç burada uzaktan düşündüğü gibi olumsuz bir durum söz konusu değildir. Gayet asayiş sağlanmış güvenlikte hiçbir sıkıntı yoktur. İstanbul’un bir semtinden, güvenlik açısından daha güvenli olduğunu söyleyebilirim. Kilis’e geldikten sonra birçok yönünü öğrendim. Kilis’in tarihten beri tamamen bir gastronomi şehri olduğunu, bir yemek kültürü olduğunu, mutfak kültürünün olduğunu, çok derin ve güçlü olduğunu gördüm. Hemen yanı başında Gaziantep’in olması nedeniyle biraz Gaziantep’in gölgesinde kalmıştır. Yetkililerden öğrendiğimiz 240’tan fazla yemek çeşidinin olduğunu öğrendik. İki gündür de 20-30 tanesini de tatma fırsatı bulduk. Hepsi birbirinden farklı lezzettir” diye konuştu.