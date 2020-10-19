Kilis yağlık zeytininin tanıtımı Oylum Höyük'de yapıldı

Höyükte 1987’de başlayan kazılara 1991 yılından beri katıldığını, 2012’den bu yana da başkanlık ettiğini belirten Engin, "Bu bölge, iklim ve coğrafya olarak Doğu Akdeniz’in bir parçası. Bereketli Hilal’in de kuzey batısında yer alıyor. Doğu Akdeniz, zeytinin ana vatanı. Bütün dünyaya zeytin, buradan yayılmış. Tunç çağına ait belgeler, zeytinin çok önemli bir ticaret ürünü olduğunu ortaya koyuyor. O dönemin petrolü diyebiliriz. Bugün de eski değerine kavuşması için düzenlenen bu etkinliği çok önemli buluyorum" dedi.