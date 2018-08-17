Lezizz Menüler Haber Giriş: 17 Ağustos 2018 - 16:28 | 25 Ağustos 2020 - 11:15

Keyifli uzun yolculuklar için enfes atıştırmalıklar

Tatil zamanları genelde birçoğumuz için uzun yolculuk zamanıdır. Bir yandan gideceğimiz yere en kısa zamanda varmak isteriz, bir yandan da yolların keyfini çıkarırız. Özellikle yolculuğa kendi aracıyla çıkanlar bilir, yolda atıştırılan yiyeceklerin tadı hiçbir şeyde yoktur. Eğer siz de bu konuda bizimle aynı fikirdeyseniz yola çıkmadan önce bu atıştırmalıkları yanınıza almayı unutmayın.