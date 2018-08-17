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Hürriyet
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Haber Giriş: 17 Ağustos 2018 - 16:28 | 

Keyifli uzun yolculuklar için enfes atıştırmalıklar

Tatil zamanları genelde birçoğumuz için uzun yolculuk zamanıdır. Bir yandan gideceğimiz yere en kısa zamanda varmak isteriz, bir yandan da yolların keyfini çıkarırız. Özellikle yolculuğa kendi aracıyla çıkanlar bilir, yolda atıştırılan yiyeceklerin tadı hiçbir şeyde yoktur. Eğer siz de bu konuda bizimle aynı fikirdeyseniz yola çıkmadan önce bu atıştırmalıkları yanınıza almayı unutmayın.

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1Kaşarlı milföy çubukları
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Kaşarlı milföy çubukları

Yolculuğa çıkmadan önce kısa süre içinde hazırlayabileceğiniz bu kaşar peynirli milföy çubukları, yorgunluk çayınızın yanında çok iyi gidecek.

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2Patates cipsi tarifi
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Patates cipsi tarifi

Gelin itiraf edelim, hepimiz patates cipsini çok seviyoruz. Ancak marketten aldığımız patates cipsleri konusunda da içimiz hiç rahat değil. Bu durumda ne yapıyoruz? Kendi patates cipsimizi kendimiz yapıyoruz. Üstelik çok da kolay bir tarif...

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3Sandviç tarifi
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Sandviç tarifi

Kimilerine göre ekmeğin arasında bir dilim peynir ve domatesle olur güzel sandviç, kimilerine göreyse bol ve çeşitli malzemeyle. Eğer siz ikinci gruptaysanız bu tarifi çok seveceksiniz.

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4Ballı çıtır badem tarifi
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Ballı çıtır badem tarifi

Bal ve bademin birbirine ne kadar yakıştığını bilmeyen yok. Kanıt isteyenlere bu tarifi gösterebilirsiniz. Tuzlu bademe alternatif bu çerezi herkes çok sevecek.

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5Baharatlı elma dilimleri
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Baharatlı elma dilimleri

Yolculuk sırasında canınız tatlı çekebilir. Çok fazla kalori almadan bu ihtiyacınızı karşılamak isterseniz ballı elma dilimlerine gönül rahatlığıyla başvurabilirsiniz.

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6Hellimli pita sandviç tarifi
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Hellimli pita sandviç tarifi

Yolculukta bile ağzının tadını arayanlardansanız, peyniriyle, salatasıyla, sosuyla tam bir ziyafet olan bu hellimli sandviçleri denemeniz gerekiyor.

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7Patatesli poğaça tarifi
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Patatesli poğaça tarifi

Yanına bir de soğuk ayran açtığınızda bu poğaçalar yolculuğunuzun kalitesini birkaç katına çıkaracak, garanti ediyoruz.

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8Yulaflı fındıklı kurabiye tarifi
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Yulaflı fındıklı kurabiye tarifi

Çok lezzetli ve kıtır kıtır bir kurabiye tarifimiz var. İster çayın yanında yiyin, ister kahvenin yanında... Üstelik tazeliğini de uzun süre koruyor.

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9Zeytinli mini ekmekler tarifi
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Zeytinli mini ekmekler tarifi

Zeytin hem lezzeti hem de besleyiciliğiyle her daim en sevilen hamur işi malzemelerinden biri. Bu lezzeti yolculukta da yanında götürmek isteyenler bu zeytinli ekmeği denesin.

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10Sosisli poğaça tarifi
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Sosisli poğaça tarifi

Bu sosisli poğaçaları hem yapması çok kolay hem de yemesi çok keyifli. Yani tam da seyahat öncesi çok fazla zahmet etmeden lezzete kavuşmak isteyenler için...

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11Yerelması cipsi tarifi
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Yerelması cipsi tarifi

Yerelması uzun süre ihmal ettikten sonra yeniden keşfettiğimiz sebzelerden. Çok da besleyici ve doyurucu bu sebzeyi cips formunda tüketmek sizin için farklı bir lezzet, çocuğunuz içinse ne olduğunu anlamadan sebze tüketimi anlamına geliyor. İşte yerelması cipsi tarifi...

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12Tuzlu kek tarifi
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Tuzlu kek tarifi

İçi peynir, zeytin ve kırmızı biber dolu bu kekin bir dilimi tek başına bir öğün gibi...

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13Portakallı pekmezli dilimler tarifi
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Portakallı pekmezli dilimler tarifi

Tatlı krizlerini önleyen sağlıklı ve enfes bir atıştırmalık... Özellikle de uzun yolculuklarda bol bol atıştırmalık ihtiyacı duyuluyor. Öyle zamanların kurtarıcısı hem kolay, hem de lezzetli bir tarif.

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14Muz cipsi tarifi
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Muz cipsi tarifi

Marketlerde satılan muz cipslerindeki yüksek fruktozlu mısır şurupları ve yağları size lezzetin arkasına saklanmış sağlıksız besinden başka bir şey sunmayacaktır. Ama evde yapabileceğiniz bu tarifle hem sağlıklı bir cips yiyebilirsiniz hem de gerçek muzun yararlarından faydalanabilirsiniz.

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15Yaban mersinli enerji topları tarifi
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Yaban mersinli enerji topları tarifi

Uzun yol için antioksidan deposu yaban mersiniyle enfes bir atıştırmalık yapmak isterseniz bu tarif tam size göre. Yolda enerjiniz hiç bitmesin diye enerji toplarını mutlaka yanınızda bulundurun.

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16Makarna cipsi tarifi
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Makarna cipsi tarifi

Cips çocuk büyük herkesin çok sevdiği bir atıştırmalık ama özellikle markette satılan cipslere pek güvenemiyoruz. O durumda ne yapıyoruz? Kendi cipsimizi kendimiz yapıyoruz. Üstelik sürpriz bir malzemeden: Makarnadan!

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17Gronala bar tarifi
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Gronala bar tarifi

Sağlıklı bir atıştırmalık olan granola bar'lar ani tatlı krizlerine en iyi çözümlerden biri. İçeriğindeki yararlı malzemelerle tam bir enerji deposu olan granola evde de kolayca hazırlanabilen bir lezzet. Bu bar'ları ağzı kapalı hava almayan bir kavanozda sakladığınızda ömrünün uzayacağını ve sağlıklı atıştırmalık keyfini sürdürebileceğinizi unutmayın.

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18Taze kekikli peynirli çörek tarifi
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Taze kekikli peynirli çörek tarifi

Kekik de peynir de hamur işlerine çok yakışan malzemeler, değil mi? Cevabınız 'evet'se size güzel bir haberimiz var. Bu çörek tarifinde ikisini bir araya getirip mis gibi mayalı hamur toplarının içine yerleştirdik. Emin olun çok beğeneceksiniz...

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19Çitirmek tarifi
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Çitirmek tarifi

Çitirmek, Muğla mutfağına ait nefis bir atıştırmalık. Susam helvası da denilen çitirmek, kavrulan susamın üzerine bal eklenerek hazırlanıyor. Sıcacık bir bardak çayın yanında çitirmek istemez miydiniz? Birkaç malzeme ile harika bir lezzet sizi bekliyor. İşte yapılışı... Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...

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20Cevizli sucuk tarifi
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Cevizli sucuk tarifi

Ceviz ve pekmezin muhteşem uyumu cevizli sucuk. Tadına bakmadan "Sevmiyorum" demek kolay. Görüntüsü sizi yanıltmasın, cevizli sucuğa karşı olan bütün ön yargılarınızı yıkabilecek bir tarifimiz var. Çok lezzetli olan bu tatlıyı denemek isterseniz, cevizli sucuk tarifimiz hemen aşağıda…

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