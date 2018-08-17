Keyifli uzun yolculuklar için enfes atıştırmalıklar
Tatil zamanları genelde birçoğumuz için uzun yolculuk zamanıdır. Bir yandan gideceğimiz yere en kısa zamanda varmak isteriz, bir yandan da yolların keyfini çıkarırız. Özellikle yolculuğa kendi aracıyla çıkanlar bilir, yolda atıştırılan yiyeceklerin tadı hiçbir şeyde yoktur. Eğer siz de bu konuda bizimle aynı fikirdeyseniz yola çıkmadan önce bu atıştırmalıkları yanınıza almayı unutmayın.
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Kaşarlı milföy çubukları
Yolculuğa çıkmadan önce kısa süre içinde hazırlayabileceğiniz bu kaşar peynirli milföy çubukları, yorgunluk çayınızın yanında çok iyi gidecek.
Gelin itiraf edelim, hepimiz patates cipsini çok seviyoruz. Ancak marketten aldığımız patates cipsleri konusunda da içimiz hiç rahat değil. Bu durumda ne yapıyoruz? Kendi patates cipsimizi kendimiz yapıyoruz. Üstelik çok da kolay bir tarif...
Yerelması uzun süre ihmal ettikten sonra yeniden keşfettiğimiz sebzelerden. Çok da besleyici ve doyurucu bu sebzeyi cips formunda tüketmek sizin için farklı bir lezzet, çocuğunuz içinse ne olduğunu anlamadan sebze tüketimi anlamına geliyor. İşte yerelması cipsi tarifi...
Tatlı krizlerini önleyen sağlıklı ve enfes bir atıştırmalık... Özellikle de uzun yolculuklarda bol bol atıştırmalık ihtiyacı duyuluyor. Öyle zamanların kurtarıcısı hem kolay, hem de lezzetli bir tarif.
Marketlerde satılan muz cipslerindeki yüksek fruktozlu mısır şurupları ve yağları size lezzetin arkasına saklanmış sağlıksız besinden başka bir şey sunmayacaktır. Ama evde yapabileceğiniz bu tarifle hem sağlıklı bir cips yiyebilirsiniz hem de gerçek muzun yararlarından faydalanabilirsiniz.
Cips çocuk büyük herkesin çok sevdiği bir atıştırmalık ama özellikle markette satılan cipslere pek güvenemiyoruz. O durumda ne yapıyoruz? Kendi cipsimizi kendimiz yapıyoruz. Üstelik sürpriz bir malzemeden: Makarnadan!
Sağlıklı bir atıştırmalık olan granola bar'lar ani tatlı krizlerine en iyi çözümlerden biri. İçeriğindeki yararlı malzemelerle tam bir enerji deposu olan granola evde de kolayca hazırlanabilen bir lezzet. Bu bar'ları ağzı kapalı hava almayan bir kavanozda sakladığınızda ömrünün uzayacağını ve sağlıklı atıştırmalık keyfini sürdürebileceğinizi unutmayın.
Kekik de peynir de hamur işlerine çok yakışan malzemeler, değil mi? Cevabınız 'evet'se size güzel bir haberimiz var. Bu çörek tarifinde ikisini bir araya getirip mis gibi mayalı hamur toplarının içine yerleştirdik. Emin olun çok beğeneceksiniz...
Çitirmek, Muğla mutfağına ait nefis bir atıştırmalık. Susam helvası da denilen çitirmek, kavrulan susamın üzerine bal eklenerek hazırlanıyor. Sıcacık bir bardak çayın yanında çitirmek istemez miydiniz? Birkaç malzeme ile harika bir lezzet sizi bekliyor. İşte yapılışı... Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...
Ceviz ve pekmezin muhteşem uyumu cevizli sucuk. Tadına bakmadan "Sevmiyorum" demek kolay. Görüntüsü sizi yanıltmasın, cevizli sucuğa karşı olan bütün ön yargılarınızı yıkabilecek bir tarifimiz var. Çok lezzetli olan bu tatlıyı denemek isterseniz, cevizli sucuk tarifimiz hemen aşağıda…