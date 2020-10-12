Kermeste yaptığı içli köfteler girişimcilik serüvenin ilk adımı oldu

Demir, hiçbir zaman yılmadan, usanmadan çalıştığını kaydederek, "İlk başlarda çevreniz bile motivasyonunuzu kırabiliyor. 'İnsanlar kalite aramıyor. Paraya, fiyata bakıyor.' diyenler oldu. 'Çok büyük işletmeler var, sen kimsin ki, nasıl yapacaksın ki, burada hiç çevren yok.' diyenler de oldu. Birçok kez motivasyonum kırılsa da pes etmeyip iyi çalışınca başarılı oldum. Girişimcilik hikayeleri, başarı hikayeleri okuyup örnek aldım" diye konuştu.