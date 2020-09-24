Kente gelenlerin ilk tattığı 300 yıllık lezzet: Muğla saraylısı

"Muğla Saraylısı için malzemelerimiz 180 gram yufka, 170 gram ceviz içi, 150 gram sade yağ, 400 gram şerbet, 100 gram nişasta. Hazırlanışı ise yumurta büyüklüğünde bezelere ayrılan hamur, 15 dakika dinlendirilir ve kurumadan nişasta yardımıyla oklava ile baklava hamurundan daha kalın olacak şekilde açılır. Açılmış yufka temiz bir bez üzerine alınır ve üzerine ceviz serpilir. Bezin bir kenarından tutarak yuvarlanır, yufka rulo haline getirilmiş olur. Kendi etrafında döndürülerek yuvarlak tepsinin ortasına konur. Diğer bezelere de aynı işlem yapılarak ortadaki hamurun etrafına sarılır. Üzerine bol miktarda eritilmiş sade yağ gezdirilir. Yağ çekene kadar beklenir ve 215 derecelik fırında pişirilir. Diğer yandan yüzde 60 şeker, yüzde 40 su ve limon tuzu kaynatılarak şerbet hazırlanır. Pişen Muğla saraylısının üzerine ılık şerbet dökülerek birkaç saat dinlendirilir. Fırından çıkan Muğla saraylısı ve şerbet, aynı sıcaklıkta olmalı" dedi.