Kendi uzak lezzetleri yakın... İrlanda mutfağından çok beğeneceğiniz ünlü yemek tarifleri

Trifle tarifi Trifle, İngiltere İrlanda gibi ülkelerde sık sık karşımıza çıkan ve çok sevilen bir tatlı. Türkiye'de magnolia diye bilinen ve kedidili bisküvi, reçel ve pudingle yapılan bu üç katlı tatlı meyveli ve sütlü lezzetleri bir arada sevenler için çok uygun. Sizin için kedidili bisküvi kullanarak evde kolayca yapabileceğiniz nefis bir trifle tarifi hazırladık. Bizim tarifimiz çilekli ama siz dilerseniz böğürtlen gibi meyvelerle de farklı trifle’lar yapabilirsiniz. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…