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GeriLezizz Menüler Kendi uzak lezzetleri yakın... İrlanda mutfağından çok beğeneceğiniz ünlü yemek tarifleri
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Hürriyet
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Haber Giriş: 05 Kasım 2020 - 14:43 | 

Kendi uzak lezzetleri yakın... İrlanda mutfağından çok beğeneceğiniz ünlü yemek tarifleri

Avrupa'nın ada ülkesi İrlanda, dinmeyen yağmurları, yemyeşil çayırları ve pofuduk koyunlarıyla ünlü. Mutfağı da genelde sebze ve kuzu eti ağırlıklı. Sizin için İrlanda mutfağının meşhur yemeklerinden bazılarını aşağıda sıraladık. İşte İrlanda mutfağı denince ilk akla gelen lezzetler...

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1Karnabahar çorbası tarifi
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Karnabahar çorbası tarifi

Karnabahar sadece bizim değil dünyanın birçok ülkesinin mutfağında çok önemli bir sebze. İrlanda mutfağı da bunlardan biri. Sizin için İrlanda’nın meşhur peynirli karnabahar çorbasının tarifini hazırladık. Çedar peynirinin ekstra bir lezzet kattığı bu çorbayı mutlaka denemelisiniz… İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...

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2Tavuklu lahana tarifi
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Tavuklu lahana tarifi

Tavuklu lahana, İrlanda mutfağının en tanınmış yemeklerinden biri. Özellikle pazar günleri ailece yenen yemeklerde servis edilen tavuklu lahananın yapılışı da oldukça kolay. Sizin için tavuklu lahana yemeğini Türk damak zevkine uyarlayıp tarifini hazırladık. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…

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3Soda ekmeği (Karbonatlı ekmek) tarifi
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Soda ekmeği (Karbonatlı ekmek) tarifi

Soda ekmeği ya da daha Türkçe bir ifadeyle söylersek karbonatlı ekmek, İrlanda mutfağının en tanınmış ürünlerinden biri. Mayalandırma derdi olmadığından oldukça çabuk yapılabilen bir ekmek olan soda ekmeği, çıtır çıtır kabuğu ve dantel gibi iç yüzeyiyle de herkesin favorisi olacak. Sizin için Türkiye’de bulabileceğiniz malzemelerle güzel bir soda ekmeği tarifimiz var. Şimdiden elinize sağlık…

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4Shepherd’s pie tarifi
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Shepherd’s pie tarifi

Shepherd’s pie ya da cottage pie, Türkçeye “çoban payı” ya da “çoban böreği” diye çevirebileceğimiz nefis bir yemek. İngiltere ve İrlanda başta olmak üzere Birleşik Krallık ülkelerinde çok sık karşımıza çıkan shepherd’s pie’ın yapılışı ise oldukça pratik. Sizin için nefis bir shepherd’s pie tarifimiz var. Şimdiden afiyet olsun…

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5İrlanda yahnisi tarifi
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İrlanda yahnisi tarifi

İrlanda yahnisi, İrlanda mutfağının en tanınmış yemeklerinden. Kuzu etinin patates ve havuçla birleşmesi ve uzunca bir süre pişirilmesiyle elde edilen İrlanda yahnisinin malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. İşte tarifimiz...

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6Trifle tarifi
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Trifle tarifi

Trifle, İngiltere İrlanda gibi ülkelerde sık sık karşımıza çıkan ve çok sevilen bir tatlı. Türkiye'de magnolia diye bilinen ve kedidili bisküvi, reçel ve pudingle yapılan bu üç katlı tatlı meyveli ve sütlü lezzetleri bir arada sevenler için çok uygun. Sizin için kedidili bisküvi kullanarak evde kolayca yapabileceğiniz nefis bir trifle tarifi hazırladık. Bizim tarifimiz çilekli ama siz dilerseniz böğürtlen gibi meyvelerle de farklı trifle’lar yapabilirsiniz. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…

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