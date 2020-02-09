Kendi ürettiği organik balı pestil yapımında kullanıyor

“Türkiye’nin ekonomik büyümesinde küçücükte olsa bir katkım olsun"Organik bal ürettiği için pestili de organik mahiyette yapmayı planladığını ifade eden Ölmez, “Tüketici birinci sınıf, en kaliteli, en temiz, en sağlıklı, en lezzetli ürünü tüketebilsin diye bir girişimde bulundum. Ama asıl hedefim Türkiye’ye katma değer üretmek. Ürettiğim bu pestili yurt dışına ihraç ederek Türkiye’nin ekonomik büyümesinde küçücükte olsa bir payım olsun istedim” diye konuştu.