Kebap diyarı Şanlıurfa'nın gizli kalmış lezzeti lolaz dürümü

Esnaf İsmail Çalışkan da sık sık lolaz dürüm yediğini, özellikle Ramazan ustanın işini çok iyi yaptığını vurgulayarak, "Ramazan dayının yaptığı dürümü çocukluğumdan beri biliyorum. Yıllardır kendisi burada lolaz satıyor. Tercih edilen bir yemek. Kahvaltıda olur öğlen olur sıkça yenir. Mideyi rahatlatıyor. İçindeki yeşilliğinin taze oluşu da cezbediyor. Güzel bir yemek üstelik hem de çok ekonomik" diye konuştu. Halil İbrahim Güzel de lolaz dürümünün kentin eşsiz lezzetlerinden biri olduğunu, Şanlıurfalılar tarafından sıkça tercih edildiğini belirterek, "Çok güzel bir yemek. Daha önce ustanın babası burada çalışıyordu o rahmetli olunca yerine kendisi geçti. Sağ olsun eli de lezzetli" dedi.