Kazdağları'nın köylerinde ayı ve melki mantarı geçim kapısı oldu

Gürsoy, "Bu mantarları vatandaşlar yiyor. Yağışlar erken olunca, mantarlar da biraz daha erken çıkıyor. Ekim aylarında çıkabilir ama yağışlar biraz geç düştüğü zaman da geç çıkıyor. Bu sene de inşallah yağışlardan sonra çıkacağa benziyor. Ayı mantarı, Kazdağları’nda göknar ve kayın ağaçlarının diplerinde ve meşeliklerin yanında oluyor. Bunlar ekseriyetle oralarda çok olur. Çam mantarı deriz yani melki de çam ağaçlarının çok olduğu yerlerde çıkar” diye konuştu.