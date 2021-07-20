Dana kavurma nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik lokum kıvamında kavurma tarifi

KAVURMA PÜF NOKTALARI Kurban Bayramı sabahın ilk saatlerinde pişirilmeye başlanan, bayramın da bir geleneği olan kavurma gelir. Kesilen kurbanların ardından ilk pişirilen kavurmanın kokusu bayram sabahı tüm mutfakları sarar.



Kuzu ve dana kavurmanın lezzetli ve yumuşak olması için etin bir gün dinlendirilmesi gerekir. Dinlendiremezsek etimize bir bardak su eklemeliyiz. Hayvanın sırt kısmından çıkan bonfile de tercih edilebilir.



Etinizi yıkayıp pişirmeyi tercih edenlerdenseniz yanılıyorsunuz. Eti özellikle de sıcak su ile yıkamak kavurmanın hem lezzetini azaltır, hem de etin pişerken sertleşmesine neden olur.



Kavurmadan önce sinirlerini ayırmazsanız, etiniz pişerken sertleşir ve kavurmanızı yerken çiğnemenizi ve lezzet almanızı oldukça etkiler.



Kavurmanız kuru oluyorsa sebebi tencerenizi tam kızdırmadan pişirmeye başlamanız olabilir. Bu durum etin suyunu dışarı vermesine ve kurumasına neden olur. Eğer tencereyi güzelce ısıtırsanız, etiniz suyunu içinde tutar ve kavurmanız yumuşak, sulu ve lezzetli olur.



Etiniz iyice pişsin, kavrulsun istiyorsanız siz de fazla pişirme hatasına düşüyor olabilirsiniz. Eti fazla pişirmek etin daha sert olmasına sebep olur. Bu yüzden etinizi kavururken pişirme süresini çok iyi ayarlamanız gerekir.