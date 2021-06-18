Kat Kat Bir Lezzet: Rus Pastası Medovik

Rusça bal anlamına gelen Med kökünden türeyen Medovik, Rusya’dan dünyaya hediye leziz mi leziz ballı bir pasta çeşidi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Biraz zaman ve sabır isteyen bir yapımı var. Malzemesi bol. Öncelikle pudra şekeri, krema ve labneden oluşan pasta kreması hazırlamanız gerekiyor.
2
Tereyağı, şeker, bal erimişken üstüne ekleyeceğiniz çırpılmış yumurtalar, kabartma tozu ve unla pastanın hamurunu elde ediyorsunuz.
3
8 eşit parçaya bölünen hamurlar tek tek açılıyor. Püf noktası da tam burası. Yuvarlak kestiğiniz her bir hamuru 5 dk kadar fırında pişiriyorsunuz. Hepsinin tek tek önceden pişmiş olması Rus pastasının alamet-i farikası.
4
Soğuyan hamurlar arasına krema sürülerek kat kat diziliyor. Görüntünün güzelliğine bakar mısınız?
5
Buzdolabında dinlendirildikten sonra meyvelerle süslenen Medovik pasta hazır.