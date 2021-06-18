MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz İncili Gastronomi RehberiKat Kat Bir Lezzet: Rus Pastası Medovik
Geriİncili Gastronomi Rehberi Kat Kat Bir Lezzet: Rus Pastası Medovik
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 18 Haziran 2021 - 11:34 | 

Kat Kat Bir Lezzet: Rus Pastası Medovik

Rusça bal anlamına gelen Med kökünden türeyen Medovik, Rusya’dan dünyaya hediye leziz mi leziz ballı bir pasta çeşidi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Biraz zaman ve sabır isteyen bir yapımı var. Malzemesi bol. Öncelikle pudra şekeri, krema ve labneden oluşan pasta kreması hazırlamanız gerekiyor.

2

Tereyağı, şeker, bal erimişken üstüne ekleyeceğiniz çırpılmış yumurtalar, kabartma tozu ve unla pastanın hamurunu elde ediyorsunuz.

3

8 eşit parçaya bölünen hamurlar tek tek açılıyor. Püf noktası da tam burası. Yuvarlak kestiğiniz her bir hamuru 5 dk kadar fırında pişiriyorsunuz. Hepsinin tek tek önceden pişmiş olması Rus pastasının alamet-i farikası.

4

Soğuyan hamurlar arasına krema sürülerek kat kat diziliyor. Görüntünün güzelliğine bakar mısınız?

5

Buzdolabında dinlendirildikten sonra meyvelerle süslenen Medovik pasta hazır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi