Kars'ta dört mevsim peynir üretiyorlar! Lezzetinin ve renginin sırrı bakın neymiş

’İYİ ÜRÜNLER ÜRETİP, GERÇEK DEĞERİ GÖRMEYİ BEKLİYORUZ’ Bu çalışmalarla bölgeye büyük bir katkı sağladıklarını da kaydeden Ergül, "Gerek süt fiyatlarında olsun gerek göçü durdurma olsun gerekse insanların ürününü, hayvanını değerlendirme açısından olsun büyük bir katkı sağladığımızı düşünüyorum. Süt 55 kuruşlarda iken biz 1.5 TL’ye çıkardık sütün fiyatını. Hatta üreticilerden büyük tepki almamıza rağmen köylü ile birlikte hareket edip süt fiyatlarını yukarıya çekmeyi başardık. Ürünlerimiz kaliteli oldu. Her ne kadar değerinde satmaya çalışsak da tabi ki haksız rekabete yenik düşüyoruz. Daha iyi şeyler yapacağız. Çünkü bizim bölgenin sütü, merası, hayvanları kaliteli. İyi ürünler üretip gerçek değerini bulup gerçek tüketicilerin sofrasında olmayı düşünüyoruz. Hep kendi imkanlarımız ile bir şeyler başardık, başarmaya da devam edeceğiz. İnşallah bu hep böyle gider" diye konuştu.