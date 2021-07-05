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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 05 Temmuz 2021 - 13:01 | 

Karpuzla Yapabileceğiniz 5 Farklı Lezzet

Yazın en güzel meyvesi karpuzu, dilim dilim yemek dışında alternatiflerimiz de var…

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1Karpuzlu dondurma

Karpuzlu dondurma

Karpuzu blendırdan geçirin. İçerisine süt ve az miktarda limon suyu ekleyin. Kabın içerisine dondurma çubuğu ya da çay kaşığı batırarak buzlukta donmaya bırakın.

2Karpuzlu smoothie

Karpuzlu smoothie

Karpuz, süt, yulaf ezmesini blendırdan geçirin ve üzerine buz, taze nane ekleyerek servis yapın.

3Karpuz reçeli

Karpuz reçeli

Karpuz kabuklarını dilim dilim soyup haşlayın. Şeker, su ve karanfille hazırladığınız şerbetin içerisine yumuşayan kabukları ilave edin ve kabuklar şeffaflaşana kadar kaynatın. Yaz kahvaltıları için harika bir lezzet sizi bekliyor.

4Karpuz salatası

Karpuz salatası

Domates, marul, roka, beyaz soğan ve karpuz. Serin bir salata için ihtiyacınız olan 5 şey.

5Karpuzlu pasta

Karpuzlu pasta

Dilediğiniz pasta tabanını hazırlayın. Üzerine krema, üzerine de yuvarlak olarak kestiğiniz karpuzu bütün olarak koyun. Farklı ve ayrıcalıklı bir lezzet.

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