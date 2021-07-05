Karpuzla Yapabileceğiniz 5 Farklı Lezzet

Karpuz reçeli Karpuz kabuklarını dilim dilim soyup haşlayın. Şeker, su ve karanfille hazırladığınız şerbetin içerisine yumuşayan kabukları ilave edin ve kabuklar şeffaflaşana kadar kaynatın. Yaz kahvaltıları için harika bir lezzet sizi bekliyor.