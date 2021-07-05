Karpuzla Yapabileceğiniz 5 Farklı Lezzet

Yazın en güzel meyvesi karpuzu, dilim dilim yemek dışında alternatiflerimiz de var…
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1
Karpuzlu dondurma
Karpuzu blendırdan geçirin. İçerisine süt ve az miktarda limon suyu ekleyin. Kabın içerisine dondurma çubuğu ya da çay kaşığı batırarak buzlukta donmaya bırakın.
2
Karpuzlu smoothie
Karpuz, süt, yulaf ezmesini blendırdan geçirin ve üzerine buz, taze nane ekleyerek servis yapın.
3
Karpuz reçeli
Karpuz kabuklarını dilim dilim soyup haşlayın. Şeker, su ve karanfille hazırladığınız şerbetin içerisine yumuşayan kabukları ilave edin ve kabuklar şeffaflaşana kadar kaynatın. Yaz kahvaltıları için harika bir lezzet sizi bekliyor.
4
Karpuz salatası
Domates, marul, roka, beyaz soğan ve karpuz. Serin bir salata için ihtiyacınız olan 5 şey.
5
Karpuzlu pasta
Dilediğiniz pasta tabanını hazırlayın. Üzerine krema, üzerine de yuvarlak olarak kestiğiniz karpuzu bütün olarak koyun. Farklı ve ayrıcalıklı bir lezzet.