Karlı havada bile yemeye gelen oluyor! Kapısından kuyruk hiç eksik olmuyor

Meşhur Girit Sakız Dondurmaları Nazmi Usta - İzmir Eski Foça'da yer alan Nazmi Usta, meşhur lezzeti ile kuyruklar oluşturuyor. Taze malzemelerden tamamen ev yapımı dondurmaları arasında damla sakızlı, cevizli, tahinli ve bademli çeşitler tam not alıyor. Nazmi Usta “Bebelere ve gebelere sıra bekletilmez” sloganıyla da birçok kişinin sempatisini kazanmış durumda. 31 çeşit dondurma yapan Nazmi Usta, "Kışın bile insanlar burada. Masanın üstü 3 parmak kalınlığında kar oluyor ama yine dondurma yemek için gelen oluyor. Dükkanımın önündeki sahilde boydan boya kuyruk olmadığı zaman, 'Bugün iş olmadı’ diyorum" diye konuşuyor.