Karadeniz'in yemyeşil şehri Rize'nin enfes lezzetleri

Hamsili pilav tarifi Derler ki "Karadeniz'de hamsinin reçeli bile yapılır". Hamsi reçeli herkese göre bir lezzet olmayabilir ama hamsili pilava hayır diyecek çok fazla kişi olduğunu zannetmiyoruz. Hele ki bu yemek Rize usulü yapılırsa... Sizin de çok beğeneceğinize emin olduğumuz hamsili pilav tarifimiz malzemeleri ve yapılış aşamalarıyla aşağıda. Afiyet olsun...