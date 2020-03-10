Karadeniz'in yemyeşil şehri Rize'nin enfes lezzetleri
Karadeniz Bölgesi'nin her şehri ayrı güzeldir ama Rize'nin yeşilliği, tazeliği bir başkadır. Üstelik bu durum Rize mutfağının lezzetlerine de yansır. Sizin için Rize'ye gittiğinizde yemeden dönmemeniz gereken benzersiz yemekleri ve tariflerini derledik. İşte meraklısı için Rize mutfağından en iyi örnekler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Korkota çorbası tarifi
Korkota, mısır yarmasına yani iri dövülmüş mısıra Karadeniz’de verilen isimdir. Korkota çorbası da tahmin edebileceğiniz üzere mısırla yapılan ve Rize mutfağına ait nefis bir çorbadır. Siz de sofranızda farklı lezzetler yer aşmak istiyorsanız, bu oldukça ekonomik ve lezzetli çorbayı deneyebilirsiniz. O halde sözü daha fazla uzatmayalım ve korkota çorbasının yapılış aşamalarına geçelim. Afiyet olsun…
Balkabağı tatlıdan tuzluya çorbadan böreğe her yemekte zevkle kullandığımız nefis bir malzeme. Sütlü tatlıların hafifliği ve kolaylığı da hiçbir şeyde yok. Peki bu ikili bir araya gelirse ne olur? Ortaya Rize mutfağının sevilen tatlılarından kabak sütlacı çıkar. İşte oldukça kolay ve lezzetli bir tatlı olan kabak sütlacının malzemeleri ve yapılış aşamaları. Şimdiden kolay gelsin…
Karadeniz mutfağının en sevilen tatlısı hiç şüphesiz Laz böreğidir. Özellikle Rize'de yiyeceğiniz Laz böreğinin lezzetine doyum olmaz. Sizin için enfes bir Rize usulü Laz böreği tarifi hazırladık. Yiyen herkesin çok beğeneceği bu tatlının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden elinize sağlık diyoruz. Kolay gelsin...
Karadeniz mutfağının tatlıları söz konusu olduğunda akla ilk gelen hep Laz böreği olur ama pepeçuranın lezzetine de doyum olmaz. Özellikle Rize usulü pepeçura, herkesin mutlaka tatması gereken lezzetlerdendir. Mis gibi kokulu üzümle yapılan bu hafif tatlı, özellikle yaz aylarında favorileriniz arasına girecek. O halde sözü daha fazla uzatmayalım ve mis kokulu pepeçuranın yapılışına geçelim. Afiyet olsun...
Muhlama, Karadeniz’de doğup bütün ülkemizde kahvaltıların vazgeçilmezleri arasına girmiş bir lezzet. Özellikle Rize usulü yapıldığında tadına doyum olmuyor. Yapılışı oldukça kolay ama birkaç püf noktasına dikkat etmek gerekiyor. Siz de o metrelerce uzayan muhlamaları evinizde yapmak isterseniz işte tarifimiz…
Hamsi çiğirtası, Rize’de tadabileceğiniz en özel yemeklerden biridir. Bir nevi balıklı pazılı mücver diye tarif edebileceğimiz hamsi çiğirtası, az sayıda malzemeyle büyük bir lezzet yaratmak isteyenler için çok uygun. Siz de hamsi çiğirtasının yapılışını denemek isterseniz malzemeler ve adımlar aşağıda. Şimdiden kolay gelsin…
Hamsikoli, Karadeniz'in en sevilen iki lezzeti olan mısır ekmeği ile hamsiyi tek bir potada eriten, nefis bir hamur işi. İçindeki yeşillikler sayesinde lezzeti de katlanan hamsikoli özellikle Rize tarafında yapıldığında lezzetine doyum olmuyor. Sizin için günün her saati afiyetle yiyebileceğiniz nefis hamsikolinin malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda sıraladık. Mutlaka deneyin. Şimdiden elinize sağlık...
Derler ki "Karadeniz'de hamsinin reçeli bile yapılır". Hamsi reçeli herkese göre bir lezzet olmayabilir ama hamsili pilava hayır diyecek çok fazla kişi olduğunu zannetmiyoruz. Hele ki bu yemek Rize usulü yapılırsa... Sizin de çok beğeneceğinize emin olduğumuz hamsili pilav tarifimiz malzemeleri ve yapılış aşamalarıyla aşağıda. Afiyet olsun...
Karalahana çorbası Karadeniz’in genelinde karşımıza çıkan bir lezzettir ancak özellikle Rize usulünün lezzetine doyum olmaz. İçine balkabağı da eklenen bu çok besleyici çorbayı siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. İşte fasulyesiyle, mısırıyla tadına doyum olmayan karalahana çorbası tarifimiz…
Kocakarı gerdanı, Rize mutfağına ait çok sevilen bir tatlı. Bu tatlıyı bir nevi burma baklava olarak da tarif edebiliriz. Ancak burma baklavadan farklı şerbetli bir tatlı olmaması. Siz de bu geleneksel lezzete sofralarınızda yer vermek isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Karadeniz mutfağı denince akla ilk gelen lezzetlerden biri mısır ekmeğidir. Özellikle balığın yanında lezzetine doyum olmayan mısır ekmeğini siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Bu tarifimiz Rize usulü bir mısır ekmeği. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz tarifimizi adım adım aşağıda paylaşıyoruz. Şimdiden elinize sağlık....
Enişte lokumu ya da damat kurabiyesi, Doğu Karadeniz’de özellikle de Rize’de düğünlerde gelinin ailesi tarafından yapılan ve damadın ailesine hediye edilen bir tür kurabiyedir. Rivayete göre gelin yeni evine gittiği zaman yemek yemeye çekinse bile uzun süre bayatlamayan bu kurabiyeyi atıştırarak aç kalmaktan kurtulabilir. Kalorisi oldukça yüksek olan bu kurabiyeyi siz de evinizde yapıp sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun…
Kabak tatlısı sevmeyen var mı? Peki bu tatlı pekmezle yapılırsa nasıl olur? Sizin için Rize’nin ünlü pekmezli kabağının tarifini hazırladık. Bu tatlı normalde şıra kaynatılıp pekmez olma aşamasına geldiğinde yapılıyor ama biz tarifi biraz daha ev mutfağına uyarladık. İşte çok beğeneceğiniz pekmezli kabağın yapılışı…