Karadeniz'in vazgeçilmez geleneği kavurma... Ancak bunlara dikkat!

Sağlıklı beslenme ve diyet danışmanı Çağatay Kansız da tuzdan uzak durulması uyarısında bulunarak, "Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar çok miktarda et kavurarak tüketmiştir. Kavurma etin pişirme aşamasında özellikle etin kendi yağında pişirilmesi çok önemli. Ete ekstra iç yağı, çember yağı ve kuyruk yağı katılmamalıdır. Beraberinde tuz ilavesi çok sağlıklı bir tarif olarak karşımıza çıkmaz. Bu dengeyi baharatlarla dengeleyebiliriz. Aşırı tuz eklemekten kaçınalım. Bunun dışında ekstra eti kendi yağında pişirelim. Uzun süre kısık ateşte pişirelim. Bu aşamada düdüklü tencere bizim için alternatif olabilir. Pişirirken de eti zenginleştirme adına sebzelerden kabak, domates, yeşil biber, soğan, sarımsak ve baharatlarla beraber uygularsak etin besin değerini artırmış oluruz. Hem de tabağa düşen et miktarında ayarlama yapmış oluruz" diye konuştu.