Karadeniz'in vazgeçilmez geleneği kavurma... Ancak bunlara dikkat!

Kavurmayla birlikte taze sebzelerden salata tüketimin sağlıklı olacağını da kaydeden Kansız, "İç pişirme sıcaklığı et ürünlerinde azami değer 70 derecedir. 85 derecede bizim için etin iyi piştiğini söyleyebiliriz. Etin piştikten sonraki sürecinde de tüketim anlamında porsiyon kontrolü çok çok önemlidir. Et kavurulma olarak pişirildiğinde tüketimi açısından, sağlıklı olması açısından, biyo yararlılığı artması anlamında etin yanında taze pişmiş sebzelerden oluşan bir salata, mevsimsel bir zeytinyağlı sebze yemeği veya mevsimsel bir meyvenin sıkılmış suyu ya da taze tüketimi olabilir. Bu C vitamini içerdiği için etin içerisindeki demir ve çinkonun emilimini biyo oranını artıracaktır" dedi.