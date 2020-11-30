Karadeniz hamsisine ilgi büyük: Marmara hamsisinden daha lezzetli

“Küçük balıkların avlanmaması gerekiyor” Ordu’da 40 yılı aşkın süredir balıkçılık yapan Şeref Acartürk, tezgahlardaki durumun geçmiş yıllara göre zayıf olduğunu ifade etti. Çeşit balıkların az olduğunu ve Karadeniz’de çeşitliliğin giderek azaldığını aktaran Acartürk, “Devletimizin acil olarak bir eylem planı uygulaması lazım. Bazı balıklar yeterli boyuta ulaşmadan avlanıyor. Bunun yapılmaması için devletimizin 14 milimetre göz açıklığı olan ağları yasaklaması gerekir. Bu ağlar yasaklanırsa, hem et lezzeti hem de verim bakımından tedbir alınması lazım. Karadeniz hamsisi genellikle küçük olur ama lezzet bakımından dünyada birincidir. Çünkü Karadeniz’in su soğukluğu ve tuz oranı düşük olduğundan balık yağ tutuyor ve lezzetli oluyor. mineral bakımından da daha zengin oluyor. Marmara ve Ege hamsisi de iri olur ancak lezzetsiz olur” dedi.