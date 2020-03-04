Kapısının önünden kuyruk hiç eksik olmuyor! Vedat Milor'dan da tam not aldı

Öz Kilis Kebap ve Lahmacun Salonu İstanbul'un en eski mekanlarından olan Öz Kilis Kebap ve Lahmacun Salonu'nun lahmacunları oldukça meşhur. Hatta, o kadar ünlü ki önünde sıra beklemeniz gerekebilir. Fakat, Vedat Milor'dan da tam not alan bu mekanda nefis lahmacunlar için beklemeye değer. Özellikle sarımsaklı lahmacunu ile meşhur olan Öz Kilis Kebap ve Lahmacun Salonu'nun içli köftesi de denemeye değer.