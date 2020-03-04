Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Alamy - Instagram
Haber Giriş: 04 Mart 2020 - 10:37,
Kapısının önünden kuyruk hiç eksik olmuyor! Vedat Milor'dan da tam not aldı
Lahmacun sevmeyen yoktur. Tabii, lahmacunlar da farklı usüllerde ve şekillerde hazırlandığı için beğenilen mekanlarda değişiyor. İşte, sizin için İstanbul'un en lezzetli adreslerini derledik. Bir göz atmaz mıydınız?
Lahmacun, çoğu kişi için vazgeçilmez lezzetlerden biri. Diyarbakır usülü, Malatya usulü, fındık lahmacun... Farklı usüllerde ve şekillerde yapıldığı için, herkesin zevki ve tercihi ayrı oluyor. Bu yüzden, beğenilen adresler de farkediyor. Sizin için İstanbul'da nefis lahmacun yiyebileceğiniz adresleri araştırdık...
Develi
Lezzet yolculuğuna 1912 yılında Gaziantep'te başlayıp, 1966 yılında da enfes tatları İstanbul'a taşıyan Develi, en sevilen adreslerden biri. Etli çiğ köfteden küşlemeye etin her türlü halini tadabileceğiniz Develi'nin lahmacunları da karşı konulamayacak cinsten. Özellikle incecik hamuruyla, sarımsaklı, cevizli ve nar ekşili fındık lahmacununu unutamayacaksınız.
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