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Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Alamy - Instagram
Haber Giriş: 04 Mart 2020 - 10:37, /

Kapısının önünden kuyruk hiç eksik olmuyor! Üstelik bir tanesi Vedat Milor'dan da tam not aldı

Lahmacun sevmeyen yoktur ama herkesin lahmacun tercihi de farklıdır. Kimi sarımsaklı sever, kimi bol soğanlı. Kimi çıtır olsun ister, kimi yumuşak. Dolayısıyla herkesin favori lahmacuncusu da farklıdır. Sizin için İstanbul'un en sevilen lahmacunlarını yapan mekanlardan birkaçını derledik. Bir göz atmaz mıydınız?

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Lahmacun, çoğu kişi için vazgeçilmez lezzetlerden biri. Diyarbakır usülü, Malatya usulü, fındık lahmacun... Farklı usüllerde ve şekillerde yapıldığı için, herkesin zevki ve tercihi ayrı oluyor. Bu yüzden, beğenilen adresler de farkediyor. Sizin için İstanbul'da nefis lahmacun yiyebileceğiniz adresleri araştırdık...

2Borsam Taşfırın

Borsam Taşfırın

Kadıköy'de bulunan Borsam Taşfırın'da özel harcı ile hazırlanan lahmacunun tadına doyum olmuyor. Acılı, acısız veya az acılı olarak tercih edebileceğiniz lahmacunları özellikle gevrek istediğiniz de olağanüstü bir lezzetle karşılaşacaksınız.

3Develi

Develi

Lezzet yolculuğuna 1912 yılında Gaziantep'te başlayıp, 1966 yılında da enfes tatları İstanbul'a taşıyan Develi, en sevilen adreslerden biri. Etli çiğ köfteden küşlemeye etin her türlü halini tadabileceğiniz Develi'nin lahmacunları da karşı konulamayacak cinsten. Özellikle incecik hamuruyla, sarımsaklı, cevizli ve nar ekşili fındık lahmacununu unutamayacaksınız.

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5Gaziantepli Çavuşoğlu

Gaziantepli Çavuşoğlu

1975 yılından beri hizmet veren mekan İstanbul'un en iyi lahmacuncularından biri diyebiliriz. Zırhta çekilmiş özel kıyma ile hazırlanan çıtır çıtır lahmacun için Gaziantepli Çavuşoğlu'na uğramaya değer. Eğer yolunuz Laleli'ye düşerse, enfes lahmacunlardan tatmadan dönmeyin.

6Çiya

Çiya

Yerel mutfakta ödüle doymayan Çiya, Anadolu lezzetlerini en iyi şekilde sunan mekanlardan biri. Çeşit çeşit lezzetleriyle favori mekanlardan biri haline gelen Çiya'nın kuzu ve dana eti karışımıyla yapılan lahmacunları da ayri bir güzel.

7Beşiktaş Çıtır Pide Ve Lahmacun

Beşiktaş Çıtır Pide Ve Lahmacun

Eğer Malatya usulü lahmacun yemediyseniz, Beşiktaş Çıtır Pide ve Lahmacun'unkini deneyebilirsiniz. Bildiklerimizden biraz daha büyük boyutta olan lahmacunların 1 veya 2 tanesi bile doyuruyor. Odun ateşinde çıtır çıtır lahmacunlar sunan mekanın fiyatları da gayet makul.

8Halil Lahmacun

Halil Lahmacun

Menüsünde sadece lahmacun, künefe ve peynirli pide yer alan Halil Lahmacun, bu yönüyle diğerlerinden oldukça farklı. Lahmacunları o kadar çıtır ki yiyenin bir daha isteyeceği cinsten. Kadıköy'e uğrarsanız, 35 yılı aşkın bir süredir hizmet veren bu mekana da uğramadan geçmeyin.

9Gaziantepli Mehmet Usta

Gaziantepli Mehmet Usta

Cerrahpaşa'nın en bilenen adreslerinden biri olan Gaziantepli Mehmet Usta, Antep usulü lahmacunları ile fark yaratıyor. Özellikle maydanozlu ve bol sarımsaklı lahmacunları ile beğeni toplayan mekan esnaf lokantası görünümüyle de içinizi ısıtıyor. Öğle aralarında yer bulmanın bir hayli güç olduğu Gaziantepli Mehmet Usta'nın çıtır çıtır lezzetini tadınca başka yerde yemek istemeyeceksiniz.

10Buketist Lahmacun

Buketist Lahmacun

Diyarbakır usulü bir lahmacun denemek isterseniz eski adı Buket olan Buketist Lahmacun'da farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Ufak dilimli lahmacunların yanı sıra mezeleriyle de favorilerinizden biri olacak.

11Öz Kilis Kebap ve Lahmacun Salonu

Öz Kilis Kebap ve Lahmacun Salonu

İstanbul'un en eski mekanlarından olan Öz Kilis Kebap ve Lahmacun Salonu'nun lahmacunları oldukça meşhur. Hatta, o kadar ünlü ki önünde sıra beklemeniz gerekebilir. Fakat, Vedat Milor'dan da tam not alan bu mekanda nefis lahmacunlar için beklemeye değer. Özellikle sarımsaklı lahmacunu ile meşhur olan Öz Kilis Kebap ve Lahmacun Salonu'nun içli köftesi de denemeye değer.

12Hamdi Restaurant

Hamdi Restaurant

Hamdi Restaurant, lahmacun sevenlerin çok iyi bildiği adreslerden biri. Eminönü, Şişli ve Pera'da şubeleri olan Hamdi Restaurant bol malzemeli, az sarımsaklı, acılı veya acısız lahmacunlarının yanı sıra bol fıstıklı künefesiyle de göz dolduruyor. Bir de lahmacunun yanında gavurdağ salatası da tercih ederseniz tadına doyamayacağınız bir şölen sizi bekliyor.

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