Kapısının önünden kuyruk hiç eksik olmuyor! Üstelik bir tanesi Vedat Milor'dan da tam not aldı

Lahmacun, çoğu kişi için vazgeçilmez lezzetlerden biri. Diyarbakır usülü, Malatya usulü, fındık lahmacun... Farklı usüllerde ve şekillerde yapıldığı için, herkesin zevki ve tercihi ayrı oluyor. Bu yüzden, beğenilen adresler de farkediyor. Sizin için İstanbul'da nefis lahmacun yiyebileceğiniz adresleri araştırdık...