Kapadokya mutfağı da denir... Nevşehir'in en nefis yemeklerini bir araya topladık

Zerdeli pilav tarifi Pilavlar mutfaklarımızın bel kemiği. Yörelerimizin de birbirinden nefis pilavları bulunuyor. Zerdeli pilav da Nevşehir yöresine ait bir lezzet. Altı nohutlu pilav, üstü meyveli ve pekmezli zerde pilavı olmak üzere iki kat halinde yapılan bu yemek için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…