Kapadokya mutfağı da denir... Nevşehir'in en nefis yemeklerini bir araya topladık
Nevşehir'e gidenler bilir: Öyle yemekleri vardır ki tatmadan geri dönülmez. Dahası bu yemeklerin tadı yiyenin damağından da silinmez. Özellikle Avanos testilerinin ve çömleklerinin içinde pişen tandır yemeklerine doyum olmaz. Peki Nevşehir yemeklerini evde yapmaya ne dersiniz? Cevabınız 'evet'se hemen geçelim tariflerimize...
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Testi kebabı tarifi
Kapadokya’nın özel lezzetlerinden biri olan testi kebabı, Avanos’un testilerinin ya da çömleklerinin içinde pişirilen nefis bir et yemeğidir. Geçmişte tandırlarda pişirilse de günümüzde fırınlarda ve açık ocaklarda da pişirilebilir. Yörede özel gün sofralarını süsleyen testi kebabı için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Düğü, Anadolu’da ince öğütülmüş bulgura verilen isim. Düğü çorbası ise Nevşehir mutfağına ait çok pratik bir çorba. Bulgur haşlanıyor, içine salçalı soğanlı sosla ekleniyor, hepsi bu. İşte düğü çorbası için malzemeler ve yapılış aşamaları… Şimdiden elinize sağlık diyor tarifimize geçiyoruz.
Pilavlar mutfaklarımızın bel kemiği. Yörelerimizin de birbirinden nefis pilavları bulunuyor. Zerdeli pilav da Nevşehir yöresine ait bir lezzet. Altı nohutlu pilav, üstü meyveli ve pekmezli zerde pilavı olmak üzere iki kat halinde yapılan bu yemek için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Nohutlu yahni, Nevşehir yöresine ait en nefis yemeklerimizden biri. Normalde çömlek içinde ve tandır közünde pişen nohutlu yahniyi evinde yapmak isteyenler için çok pratik bir tarif hazırladık. İşte evde nohutlu yahni yapımı için malzemeler ve yapılış aşamaları…
Zerde en lezzetli ve pratik geleneksel tatlılarımızdan biri. Pirincin suda haşlanması ile elde edilen bu hafif tatlı rengini de safrandan alıyor. Evde kolayca yapabileceğiniz zerde tarifimiz ise Nevşehir mutfağından geliyor. Siz de denemek isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Nevşehir mantısı, oldukça pratik ve lezzetli bir yöresel mantı tarifi. Ekmek hamuruyla yapılan bu kıymalı mantı, fırında pişiyor. Kolaylığıyla sofralarınızın vazgeçilmezlerinden biri haline gelecek Nevşehir mantısı için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Aside, Anadolu’nun birçok şehrinin mutfağında karşımıza çıkabilen bir tatlı, bu tarifimiz de Nevşehir mutfağına ait. Bir nevi akışkan un helvası diyebileceğimiz asidenin en önemli özelliği lezzetini pekmezden alması. Bizi tarifimizde pekmeze ek olarak şeker de bulunuyor ama siz isterseniz hiç şeker koymadan doğrudan pekmezle aside yapabilirsiniz. Afiyet olsun…
Ayva dolması son yıllarda yeniden popülerlik kazanan bir Osmanlı yemeği. Dahası Nevşehir ve çevresinin de yöresel lezzetleri arasında. Ancak burada yapılan ayva dolmasının içine pirinç konmuyor. Sadece kıymanın ve baharatların lezzetlendirdiği bu yemeği siz de mutlaka denemelisiniz. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Gendirme ya da gendime, keşkek yemeğine Nevşehir çevresinde verilen isim. Ancak gendirmenin keşkekten en önemli farkı buğdayın ezilmeden, tane tane bırakılması. Normalde çömlekte ve ateşte pişirilen gendirmeyi evinizde kolayca yapabileceğiniz bir tarife dönüştürdük. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Kayısı yahnisi, Nevşehir mutfağına ait nefis bir et yemeği. Kuru kayısıyla ve kuzu etiyle yapılan bu yemek, kayısı yoksa kuru sarı erikle de yapılabiliyor. İçine pekmez de eklendiği için hafif tatlı bir lezzeti olan bu farklı et yemeğini herkes mutlaka denemeli. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Dolaz, Nevşehir mutfağına ait bir tatlı. Bir nevi un helvası da diyebiliriz. Normalde balla tatlandırılıyor ama siz evinizde bal yoksa üzerine reçel gezdirerek ya da şeker serperek de nefis bir dolaz hazırlayabilirsiniz. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…