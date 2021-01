Kapadokya mutfağı da denir... Nevşehir'in en nefis yemeklerini bir araya topladık

Aside tarifi Aside, Anadolu’nun birçok şehrinin mutfağında karşımıza çıkabilen bir tatlı, bu tarifimiz de Nevşehir mutfağına ait. Bir nevi akışkan un helvası diyebileceğimiz asidenin en önemli özelliği lezzetini pekmezden alması. Bizi tarifimizde pekmeze ek olarak şeker de bulunuyor ama siz isterseniz hiç şeker koymadan doğrudan pekmezle aside yapabilirsiniz. Afiyet olsun…