MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek KültürüKapadokya Moda Haftasına katılan mankenler pekmez kaynatıp, salça yaptı
GeriYemek Kültürü Kapadokya Moda Haftasına katılan mankenler pekmez kaynatıp, salça yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
İHA
Haber Giriş: 25 Eylül 2020 - 13:16 | 

Kapadokya Moda Haftasına katılan mankenler pekmez kaynatıp, salça yaptı

Kapadokya’da bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Kapadokya Moda Haftası dolayısıyla kendi ülkelerinde tanınan çok sayıda manken defilede yeni yıl modasını tanıtacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

36 ayrı ülkeden gelen 40 manken ve modelist 2021 yılının yeni moda kıyafetleri, ayrıca 1950’li yıllara ait nostalji kıyafetleri moda severlerin beğenisine sunacak.

2
Abone Olgoogle-news

Daha önce çok defa podyuma çıkarak ünlü modacıların kıyafetlerini dünyaya tanıtan yabancı mankenler Kapadokya’da Moda Haftası programlarının yanı sıra farklı gezi, tur ve organizasyonlara da katılıyor.

3
Abone Olgoogle-news

Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde köy kadınlarının hayatlarını nasıl sürdürdüklerini öğrenmek ve köyde yapılan işler konusunda hayatlarında belki de ilk defa farklı bir tecrübe kazanmak isteyen bazı yabancı mankenler, haftayı düzenleyen organizatör firmanın çalışmalarıyla köye yerleştirildi.

4
Abone Olgoogle-news

Ayvalı köyünde, mankenler, evlerine uğradıkları kadınlardan aldıkları şalvar, yelek ve başörtüsü takıp, köy kadınlarıyla birlikte çeşitli işlerde çalıştı.

5
Abone Olgoogle-news

Köyde pekmez kaynatan ve İstanbul’dan Kapadokya Moda Fuarına katılmak üzere gelen Aida Salieva, Kapadokya ile ilgili duygularını şöyle dile getirdi:

6
Abone Olgoogle-news

Güzel manken, “ Muhteşem Kapadokya’yı geziyoruz. Çok sevindik, çok mutlu olduk. Çünkü buranın bütün geleneksel ürünlerinin hepsini yapmayı gördük. Pekmez kaynattık, kabak ayıkladık ve salçanın nasıl yapıldığını gördük. Bunların hepsi çok keyifliydi. İyi ki buradayız” dedi.

7
Abone Olgoogle-news

Kapadokya Moda Fuarına katılmak üzere Antalya’dan gelen 16 yaşındaki Dilara Adaş’ta Kapadokya bölgesinde bulunmaktan ve burada yöresel kıyafetlerle salça yapmaktan dolayı çok mutluyum dedi.

8
Abone Olgoogle-news

Adaş, “ Burada bulunmak çok güzel. Daha önce hiç salça yapımını görmemiştim. Bunu deneyimleme fırsatı yakaladığım için çok mutluyum. Salça yapmak hiç kolay değil. Meğer günlük hayatta kullandığımız şeylerin yapımı ve geçtiği işler çok zormuş. O yüzden böyle bir organizasyon ile bunu yaşamak benim için çok güzel oldu. Günlük hayatımızda bu tarz şeyleri giyme fırsatımız pek olmuyor. Ama kişinin kendi ülkesini ve geleneklerini bizzat gelip yaşaması gerçekten çok güzel bir şeymiş. Kendimi çok mutlu ve olmam gerekiyormuş gibi hissediyorum” diye konuştu.

9
Abone Olgoogle-news

Rusya’da Kapadokya Moda Haftasına katılmak üzere bölgeye gelen Lina Ryzhakova’da burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum ve burada köy hayatını yaşamak beni çok heyecanlandırdı şeklinde konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi