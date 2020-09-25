Kapadokya Moda Haftasına katılan mankenler pekmez kaynatıp, salça yaptı

Adaş, “ Burada bulunmak çok güzel. Daha önce hiç salça yapımını görmemiştim. Bunu deneyimleme fırsatı yakaladığım için çok mutluyum. Salça yapmak hiç kolay değil. Meğer günlük hayatta kullandığımız şeylerin yapımı ve geçtiği işler çok zormuş. O yüzden böyle bir organizasyon ile bunu yaşamak benim için çok güzel oldu. Günlük hayatımızda bu tarz şeyleri giyme fırsatımız pek olmuyor. Ama kişinin kendi ülkesini ve geleneklerini bizzat gelip yaşaması gerçekten çok güzel bir şeymiş. Kendimi çok mutlu ve olmam gerekiyormuş gibi hissediyorum” diye konuştu.