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Hürriyet
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Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 14 Ağustos 2020 - 10:13,

Kandıra dartısı da coğrafi işaret yolunda

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kahvaltıların vazgeçilmez lezzeti olan dartıya "coğrafi işaret tescil belgesi" alınması için başvuruda bulunuldu.

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Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, büyük emeklerle yapılan tadıyla ünlü Kandıra dartısının tescillenmesi için gerekli adımların atıldığı ifade edildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, "Kandıra dartısının dünya markası haline gelmesi için ilk adım atarak, 'coğrafi işaret tescil belgesi' için başvuru yaptık. Bölgemizin bu yöresel eşsiz lezzetini tescillemek için kurum olarak çalışmalarımızı başlattık" ifadelerini kullandı.

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Sepetçi Mahallesi'nde üretici Yasin Çelik'i ziyaret eden Taşdelen, meşhur dartının yapım aşamasını gözlemleyerek, kayıt altına aldı.

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Dartı, çiğ sütün kaymağının pişirilmesi ve katı kısmının yağından ayrılması sağlanarak hazırlanır. Yaklaşık 10 kilogram sütten, 500 gram kaymak elde edilir ve bunun 300 gramı da dartıya dönüşür. Bu dönüşüm için 3 saat kadar sürekli karıştırma işlemi yapılır. Büyük emeklerle yapılan dartı, kahvaltıların vazgeçilmezi, yemeklerin de eşsiz katığı olarak sofralarda yerini alıyor.

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