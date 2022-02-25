Kandili simidi nasıl yapılır? Kandil simidi malzemeleri ve tarifi (mahlepli-mahlepsiz)
Kandili simidi tarifi, her kandil öncesi en çok araştırılan tariflerinde başında geliyor. Özellikle kandil günleri ve Kadir Gecesi’ne denk gelen günlerde her köşe başında bulunan kandil simidi, her evde bulunan malzemelerle yapılabiliyor. Mahlepli ve mahlepsiz seçenekleriyle kandili simidi tarifine haberimizde yer verdik. İşte kandil simidi malzemeleri ve tarifi
Osmanlı'dan günümüze ulaşmayı başaran hamur işlerinden biri de kandil simidi. Kandil günleriyle özdeşleşen kandil simidini hazır almak yerine evlerinizde yaparak hem gelen misafirlerinize ikram edebilir hem de komşularınıza kandil hediyesi olarak götürebilirsiniz. İşte pastane usulünü aratmayacak mahlepli-mahlepsiz kandil simidi tarifi…
Mahlepli Kandil Simidi Tarifi
Malzemeler;
4,5 su bardağı un
125 gram eritilmiş tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 yumurta
1,5 çay bardağı sulu yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı mahlep
1 tatlı kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı şeker
Yumurta
Susam
Mahlepli Kandil Simidi Nasıl Yapılır?
Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri karıştırın.
Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ilave edin ve yoğurun.
Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.
Yoğurduktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin.
Bu arada yumurta ve susamı kaselere alın.
Elinizle hamura simit şekli verin ve önce yumurtaya batırıp sonra da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.
180 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırında pişirin.
Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
4,5 su bardağı un
125 gram eritilmiş tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 yumurta
1,5 çay bardağı sulu yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı mahlep
1 tatlı kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı şeker
Yumurta
Susam
Mahlepli Kandil Simidi Nasıl Yapılır?
Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri karıştırın.
Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ilave edin ve yoğurun.
Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.
Yoğurduktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin.
Bu arada yumurta ve susamı kaselere alın.
Elinizle hamura simit şekli verin ve önce yumurtaya batırıp sonra da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.
180 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırında pişirin.
Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
Mahlepsiz Kandil Simidi Tarifi
1 yumurta sarısı
2 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
1,5 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
125 gram tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un
Üzeri için:
1 yumurta beyazı
Susam
Çörek otu
Mahlepsiz Kandil Simidi Nasıl Yapılır?
Oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ, sirke, yoğurt, tuz, şeker ve yumurta sarısını karıştırın.
Ardından un ve kabartma tozu ekleyin ve yoğurmaya başlayın.
Kulak memesi kıvamına geldiğinde hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
Elle açıp çay bardağının ağzını kullanarak yuvarlaklar kesin.
Yuvarlakların ortalarını da şişe kapağı ile kesin.
Ardından yumurta beyazına ve susama bulayın.
180 derecede 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.
2 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
1,5 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
125 gram tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un
Üzeri için:
1 yumurta beyazı
Susam
Çörek otu
Mahlepsiz Kandil Simidi Nasıl Yapılır?
Oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ, sirke, yoğurt, tuz, şeker ve yumurta sarısını karıştırın.
Ardından un ve kabartma tozu ekleyin ve yoğurmaya başlayın.
Kulak memesi kıvamına geldiğinde hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
Elle açıp çay bardağının ağzını kullanarak yuvarlaklar kesin.
Yuvarlakların ortalarını da şişe kapağı ile kesin.
Ardından yumurta beyazına ve susama bulayın.
180 derecede 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.