Kandil simidi tarifi (Mahlepli ve mahlepsiz): Kandil simidi nasıl yapılır?

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri karıştırın.



Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ilave edin ve yoğurun.



Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.



Yoğurduktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin.



Bu arada yumurta ve susamı kaselere alın.



Elinizle hamura simit şekli verin ve önce yumurtaya batırıp sonra da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.



180 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırında pişirin.



Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.