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Kandil simidi tarifi (Mahlepli ve mahlepsiz): Kandil simidi nasıl yapılır?
Kandil akşamlarının vazgeçilmezlerinden kandil simidi tarifi merak ediliyor. Kandil simidi kıyır kıyır ağızda dağılan kıvamıyla sevdiklerinizle bu önemli akşamda paylaşabileceğiniz tatlardan biridir. Peki kandil simidi nasıl yapılır? İşte, ev yapımı kandil simidi tarifi ve malzemeleri...
Evde bulunan malzemelerinizde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kandil simidi tarifi mahlepli ve mahlepsiz yapımıyla evlerinize geliyor. Kandil akşamlarının aranan lezzetlerinden kandil simidi güvenle dağıtabileceğiniz ev yapımı tariflerle hemen aşağıda... İşte mahlepli kandil simidi ve mahlepsiz kaldil simidi tarifi...
MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?
Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri karıştırın.
Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ilave edin ve yoğurun.
Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.
Yoğurduktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin.
Bu arada yumurta ve susamı kaselere alın.
Elinizle hamura simit şekli verin ve önce yumurtaya batırıp sonra da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.
180 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırında pişirin.
Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ilave edin ve yoğurun.
Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.
Yoğurduktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin.
Bu arada yumurta ve susamı kaselere alın.
Elinizle hamura simit şekli verin ve önce yumurtaya batırıp sonra da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.
180 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırında pişirin.
Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?
Oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ, sirke, yoğurt, tuz, şeker ve yumurta sarısını karıştırın.
Ardından un ve kabartma tozu ekleyin ve yoğurmaya başlayın.
Kulak memesi kıvamına geldiğinde hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
Elle açıp çay bardağının ağzını kullanarak yuvarlaklar kesin.
Yuvarlakların ortalarını da şişe kapağı ile kesin.
Ardından yumurta beyazına ve susama bulayın.
180 derecede 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.
Ardından un ve kabartma tozu ekleyin ve yoğurmaya başlayın.
Kulak memesi kıvamına geldiğinde hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
Elle açıp çay bardağının ağzını kullanarak yuvarlaklar kesin.
Yuvarlakların ortalarını da şişe kapağı ile kesin.
Ardından yumurta beyazına ve susama bulayın.
180 derecede 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.