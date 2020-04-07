Kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepsiz kandil simidi tarifi ve kandil simidi püf noktaları
Osmanlı geleneği olan kandil simidi, adını aldığı kandil günlerinin en sevilen ve en çok tüketilen lezzetlerinden biri. Osmanlı'dan bu yana geleneksel olarak hazırlanan kandil simidinin en güzel ve en sağlıklı hali ise evde yapılanı. Pastane usulü ile mahleple hazırlanan kandil simidi bazı püf noktalara dikkat edildiği takdirde mahlepsiz de yapılabiliyor. Peki, kandil simidi nasıl yapılır? İşte mahlepli- mahlepsiz kandil simidi tarifi ve kandil simidi püf noktaları
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Kandil günlerinin en sevilen lezzeti kandil simidi için hazırlıklar erken saatlerden itibaren başladı. Bu kez bir değişiklik yapıp ev ortamında kandil simidi yapmak isteyenler tarif araştırması yapıyor. Sizler de dilerseniz mahleplli dilerseniz de mahlepsiz kandil simidini kendiniz hazırlayıp aile üyelerinizle birlikte gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Mahlepli- mahlepsiz kandil simidii tarifi, kandil simidi yapımında bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte püf noktalarıyla kandil simidi tarifi
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MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?
Mahlepli kandil simidi tarifi için malzemeler şu şekilde;
4,5 su bardağı un 125 gram eritilmiş tereyağı 1 çay bardağı sıvı yağ 1 yumurta 1,5 çay bardağı sulu yoğurt 1 paket kabartma tozu 1 tatlı kaşığı mahlep 1 tatlı kaşığı tuz 2 tatlı kaşığı şeker Yumurta Susam
Mahlepli Kandil Simidi Yapılışı:
Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri karıştırın. Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ilave edin ve yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Yoğurduktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin. Bu arada yumurta ve susamı kaselere alın. Elinizle hamura simit şekli verin ve önce yumurtaya batırıp sonra da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin. 180 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırında pişirin. Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
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MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?
Mahlepli tarif için malzemeler şu şekilde;
4,5 su bardağı un 125 gram eritilmiş tereyağı 1 çay bardağı sıvı yağ 1 yumurta 1,5 çay bardağı sulu yoğurt 1 paket kabartma tozu 1 tatlı kaşığı mahlep 1 tatlı kaşığı tuz 2 tatlı kaşığı şeker Yumurta Susam
Mahlepsiz Kandil Simidi Yapılışı:
Oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ, sirke, yoğurt, tuz, şeker ve yumurta sarısını karıştırın. Ardından un ve kabartma tozu ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Kulak memesi kıvamına geldiğinde hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elle açıp çay bardağının ağzını kullanarak yuvarlaklar kesin. Yuvarlakların ortalarını da şişe kapağı ile kesin. Ardından yumurta beyazına ve susama bulayın. 180 derecede 20 dakika pişirin. Afiyet olsun. Mahlepli ve mahlepsiz kandil simitleriniz hazır. Afiyet olsun