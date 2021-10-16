Kandil simidi nasıl yapılır? İşte pastane usulü kandil simidi tarifi

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR? Geniş bir kaba unu koyun ortasını havuz olacak şekilde açın.



Tereyağı, yoğurt, toz şeker, kabartma tozu ve mahlebi havuzun ortasına ekleyin ve önce bir çatal yardımıyla ardından elinizle iyice yoğurun.



Yoğurduğunuz hamuru 10 dakika kadar dinlendirin



.Dinlendirdiğiniz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.



Simit şekli verin.



Yağlı kağıt serdiğiniz fırın kabınıza simitleri dizin. Susam serpmek istediğiniz simitlerin üzerine yumurta sarısı, çörekotu serpmek istediğiniz simitlerin üzerine yumurta beyazı sürün. Ardından susam ve çörekotunu serpin ve 190 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 – 18 dakika pişirin.