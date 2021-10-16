Kandil simidi nasıl yapılır? İşte pastane usulü kandil simidi tarifi
Kandil simidi, kandil günleri denildiğinde akla gelen ilk ikramlardan biri. Tarihi köklü bir geçmişe dayanan kandil simidini her evde bulunan malzemelerle siz de yapabilirsiniz. İlk kez kandil simidi yapacak olanlar için malzemeleri ve yapım aşamalarını derledik. İşte pastane usulü kandil simidi tarifi...
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Yıl içerisinde idrak edilen kandillerin olmazsa olmazları arasında yer alan kandil simidini, püf noktalarına dikkat ederek evlerde de yapabilmek mümkün. Kandil Simidi tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerin ve tüm inceliklerini öğrenebilir, sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. İşte pastane tadını aratmayacak ağızda dağılan kandil simidi tarifi…
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Kandil Simidi Malzemeleri
Hamuru için; 4 su bardağı un 1 paket kabartma tozu 1 yemek kaşığı toz şeker 1 yemek kaşığı mahlep 1 tutam tuz 250 gr. tereyağı – erimiş 1/2 su bardağı ayçiçek yağı 2 tepeleme yemek kaşığı yoğurt
Üzeri için;
1 adet yumurtanın sarısı Çörekotu 1 yemek yumurtanın beyazı Susam
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KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?
Geniş bir kaba unu koyun ortasını havuz olacak şekilde açın.
Tereyağı, yoğurt, toz şeker, kabartma tozu ve mahlebi havuzun ortasına ekleyin ve önce bir çatal yardımıyla ardından elinizle iyice yoğurun.
Yoğurduğunuz hamuru 10 dakika kadar dinlendirin
.Dinlendirdiğiniz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
Simit şekli verin.
Yağlı kağıt serdiğiniz fırın kabınıza simitleri dizin. Susam serpmek istediğiniz simitlerin üzerine yumurta sarısı, çörekotu serpmek istediğiniz simitlerin üzerine yumurta beyazı sürün. Ardından susam ve çörekotunu serpin ve 190 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 – 18 dakika pişirin.