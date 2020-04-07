Kandil için ne pişirsem? Kandilde ne yapıp dağıtabilirim?
Mübarek kandil günlerinde birçok kişi, hayır amacıyla tatlılar ya da hamur işleri yapıp eşine dostuna dağıtıyor. Kandil günlerinde genellikle helva, pişi, kandil simidi gibi tatlar öne çıkıyor. Sizin için mübarek Berat Kandili vesilesiyle yapıp, sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz tarifler derledik. Allah kabul etsin, afiyet olsun...
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Mayalı pişi tarifi
Pişi ya da hamur kızartması, Anadolu’nun farklı yerlerinde farklı isimlerle karşımıza çıkan ama her şekilde lezzetine doyum olmayan bir hamur işi. Kahvaltı sofralarına renk katmasının yanı sıra özellikle kandil günlerinde de bol bol yapılıp eşe dosta dağıtılması adet olan pişi, mayalı hamurla yapıldığında oldukça nefis oluyor. Siz de mayalı pişiyi denemek isterseniz tarifimiz çok işinize yarayacaktır. Afiyet olsun…
Kandil simidi, kandil günleriyle özdeşleşmiş zamansız bir yiyecek. Osmanlı'dan günümüze gelen bu nefis lezzeti evinizde de yapabilirsiniz. Susam tanelerinin verdiği tat ve küçük küçük porsiyonlarıyla kandil simidini çok seveceksiniz. Üstelik, çayın yanına da çok yakışıyor. Fırının kapağını açtığınız anda enfes mahlep kokusu tüm mutfağınızı saracak. Eğer denemek isterseniz, tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...
Lokma tatlısı genelde Ege mutfağıyla özdeşleştiriliyor ama farklı yörelerimizde de sık sık karşımıza çıkabiliyor. Bu seferki tarifimiz Kilis mutfağının lokma tatlısı. Şerbetinde bulunan gül suyuyla lezzetlenen bu tatlının malzemeleri ve yapılış aşamaları karşınızda. Afiyet olsun…
En kolay ve lezzetli tatlılardan biridir irmik helvası. Tarçınla ya da dondurmayla muhteşem uyum sağlayan irmik helvası daha pişerken bütün evi mis gibi kokutur. Özel günlerde kavurup komşularla paylaşması da adetten olan irmik helvasının en leziz tarifini hemen aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...
Kandil simidi, kandil günlerinde yapılan ve hayır amacıyla eşe dosta dağıtılan bir hamur işi. Üstelik lezzetine de diyecek yok. Pastanelerde ve fırınlarda satılan kandil simidi, evde de kolayca yapılabiliyor. Mahlepli ya da mahlepsiz yapılabilen kandil simitleri arasında tercihiniz mahlepsiz kandil simidi ise bu tarifi mutlaka deneyin. Afiyet olsun...
Hamur işi kahvaltılarımızın olmazsa olmazlarının başında geliyor. Özellikle pişi denince akan sular duruyor. Ancak hamurunu yoğurmak, mayalanmasını beklemek derken pişi yapmanın zahmetine birçoğumuz katlanamıyoruz. Siz de aynı durumdaysanız 10 dakikada hazır olan mayasız pişi tarifimize mutlaka bir göz atın. Kabartma tozuyla yapılan bu pişi kahvaltıda da çay saatlerinde de vazgeçilmezleriniz arasına girecek.
Un helvası mutfağımızın en klasik ve en kurtarıcı lezzetlerinin başında geliyor. Kısa sürede ve az malzemeyle yapılmasıyla tatlı krizlerinin de kurtarıcılarından olan un helvasını akşam yemeğinden sonra birkaç dakika içinde kavurup çayın yanında afiyetle yiyebilirsiniz. Cevizin lezzet kattığı bu un helvası tarifimizde süt yok, yani laktoz tüketmeyenlere de uygun. Afiyet olsun!
Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu revani tarifi, akşam yemeklerinizden sonrası için ideal. Arzu ederseniz hamuruna portakal ya da limon kabuğu rendesi de ekleyebilir ve daha farklı bir lezzet elde edebilirsiniz. Dar zamanların kurtarıcı tatlısı olmaya aday revaninin yapılışı hemen aşağıda. Afiyet olsun!