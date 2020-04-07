Kandil için ne pişirsem? Kandilde ne yapıp dağıtabilirim?

Mayalı pişi tarifi Pişi ya da hamur kızartması, Anadolu’nun farklı yerlerinde farklı isimlerle karşımıza çıkan ama her şekilde lezzetine doyum olmayan bir hamur işi. Kahvaltı sofralarına renk katmasının yanı sıra özellikle kandil günlerinde de bol bol yapılıp eşe dosta dağıtılması adet olan pişi, mayalı hamurla yapıldığında oldukça nefis oluyor. Siz de mayalı pişiyi denemek isterseniz tarifimiz çok işinize yarayacaktır. Afiyet olsun…