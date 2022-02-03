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Kandil helvası tarifi: Kandilde un helvası ve irmik helvası nasıl yapılır?
Kandilde ve dini günlerde yapılan tarifler arasında yer alan kandil helvası un ve irmikten yapılabiliyor. Kandil gecesi sevdiklerinize ve ihtiyaç sahiplerine dağıtabileceğiniz ev yapımı un helvası ve irmik helvası tarifi, kolay malzemeleri ve yapım aşamalarıyla hemen aşağıda...
İslam aleminin gelenekselleşen tatlarından olan irmik helvası ve un helvası aynı zamanda kandil helvası olarak da biliniyor. Kolay yapımı ve evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz kandil helvası tarifi püf noktalarıyla birlikte haberimizde...
KANDİLDE UN HELVASI NASIL YAPILIR?
Öncelikle derin bir tencerede tereyağını eritip içerisine bir miktar sıvı yağ ekleyin. Ardından unu ilave ederek kısık ateşte yavaş yavaş karıştırarak, un kahverengi kıvama gelene kadar bekleyin. Bu işlemi yaparken bir yandan da oda sıcaklığındaki sütün içerisinde şekeri eritin. İstediğiniz kıvama gelen una şerbeti ekleyin ve tahta kaşığa yapışmayacak kıvama gelince ocaktan alın ve bir süre dinlenmeye bırakın. Son aşamada damak zevkinize göre tarçın, ceviz ya da fındık gibi ürünlerle süsleyerek servis edin. Afiyet olsun...
İRMİK HELVASI MALZEMELERİ
2 su bardağı irmik
2 su bardağı süt
1,5 su bardağı şeker
4 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı süt
1,5 su bardağı şeker
4 yemek kaşığı tereyağı
KANDİLDE İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR?
İrmik helvası yapımı için tereyağını tencerede eritin. İçine irmikleri atın ve kavurmaya başlayın. İrmiklerin rengi değişene kadar kavurmaya devam edin. Tereyağı ile kavrulan irmiğe sütü az az dökün. Sütü dökerken bir yandan da karıştırın. İrmikler sütü çekince içine şekeri ekleyin ve karıştırmaya devam edin. 6 ila 8 dakika kadar karıştırdıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın. İrmik helvanız hazır. Afiyet olsun...
İRMİK HELVASI PÜF NOKTALARI
İrmik helvasının lezzetini kavrulan irmik vermektedir. İrmik ne kadar iyi kavrulur ise irmik helvası da o kadar lezzetli olacaktır. İrmik helvası için irmik kavrulurken süt ve şeker de ayrı bir yerde kavrulmalıdır.
Bu sütlü şerbet ise daha sonra kavrulan irmiklerin üzerine dökülür. İrmik helvasının kıvamına gelmesi için sürekli tahta kaşık ile karıştırılması gerekir. Bu sayede lezzetli bir irmik helvası yapılır. İrmik helvasının lezzetini pekiştirecek Hindistan cevizi, toz Antep fıstığı ve ya fındık tozu da kullanılabilir. İrmik helvası için sütlü şerbetin miktarı da iyi bir şekilde ayarlanmalıdır.
Bu sütlü şerbet ise daha sonra kavrulan irmiklerin üzerine dökülür. İrmik helvasının kıvamına gelmesi için sürekli tahta kaşık ile karıştırılması gerekir. Bu sayede lezzetli bir irmik helvası yapılır. İrmik helvasının lezzetini pekiştirecek Hindistan cevizi, toz Antep fıstığı ve ya fındık tozu da kullanılabilir. İrmik helvası için sütlü şerbetin miktarı da iyi bir şekilde ayarlanmalıdır.