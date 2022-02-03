Kandil helvası tarifi: Kandilde un helvası ve irmik helvası nasıl yapılır?

İRMİK HELVASI PÜF NOKTALARI

İrmik helvasının lezzetini kavrulan irmik vermektedir. İrmik ne kadar iyi kavrulur ise irmik helvası da o kadar lezzetli olacaktır. İrmik helvası için irmik kavrulurken süt ve şeker de ayrı bir yerde kavrulmalıdır.



Bu sütlü şerbet ise daha sonra kavrulan irmiklerin üzerine dökülür. İrmik helvasının kıvamına gelmesi için sürekli tahta kaşık ile karıştırılması gerekir. Bu sayede lezzetli bir irmik helvası yapılır. İrmik helvasının lezzetini pekiştirecek Hindistan cevizi, toz Antep fıstığı ve ya fındık tozu da kullanılabilir. İrmik helvası için sütlü şerbetin miktarı da iyi bir şekilde ayarlanmalıdır.