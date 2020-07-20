Kalkım çileği için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

Bu müthiş bir aroma, lezzet, tat demek. Dolayısıyla Kalkım çileği yenildiği zaman diğerlerinden farklı olduğunu hemen hissediyorsunuz. Zaten bizim bir tabirimiz var. İnşallah gelecekte Kalkım, bu bölge, çileğin başkenti olacak. Bunun yanında Kalkım Belediye Başkanlığımız çileğin coğrafi tescilli için de müracaatlarını yaptılar. Bizler de her türlü teknik desteği kendilerine veriyoruz. İnşallah kısa zamanda tescil işlemleri tamamlanır. O zaman da zaten kendiliğinden farklı olduğu ortaya çıkmış olacaktır. Birçok etmeni var. Suyu, oksijeni, gece-gündüz sıcaklık farkı var."