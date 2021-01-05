Kalitesini uzun yıllar yaşlandırılmasından alıyor, fiyatı 50 bin doları buluyor

Japonya kökenli bir çay olan matcha için ise kurutulmuş çay yaprakları suda demlenmek yerine parlak yeşil bir toz elde edilene kadar öğütülüyor. Kafein seviyesi yüksek olan matcha'nın hazırlık ritüeli ise sakinleştirici koreografik bir teknik olarak görülüyor. Japon çay seremonisine chanoyu adı veriliyor. Önce matcha tozu chashaku adı verilen küçük bir ahşap kepçeyle ölçülüyor. Bu çay chawan adı verilen çay kaselerinde kaynatılıyor. Su bambudan yapılan ve chasen adı verilen bir tür çırpıcı ile yavaşça karıştırılıyor. Seremoninin amacı ellerin hareketlerine ve sürecin estetiğine dikkat çekmek. Ev sahibi her aşamada misafirin ilgisini çekmeye çalışıyor. Tadı acımsı olan matcha yanında dengelemesi için tatlılarla tüketiliyor.