Kakule nedir, nerelerde kullanılır? Kakule bitkisinin faydaları ve kullanım alanları

KAKULE NASIL KULLANILIR?

Tohumları meyvelerinin kurutulup, ayrılmasıyla elde edilir. Yemeklere özellikle de baklagillere ve balığa katılır. Muhallebi, sütlü tatlılar, hoşaflar, çay ve kahvede çeşni verici olarak kullanılır. İsveç ve Finlandiya'da unlu mamüllere de katılır. Hintler nefesleri güzel koksun diye tohumlarını çiğnerler. Kakule tohumlari reçine, nişasta ve uçucu yağlar taşır. Hoş lezzeti ve kokusundan dolayı baharat olarak kullanılan kakule, yemeklere, özellikle de balığa katılır. Ayrıca muhallebi ve sütlü tatlılarda da kullanılır.