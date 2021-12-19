Kakule nedir, nerelerde kullanılır? Kakule bitkisinin faydaları ve kullanım alanları
Kakule, zencefilgiller ailesinden gelen bir bitki türüdür. Arapça ve Farsça "Hêl" olarak bilinen Kakule, ingilizcede "cardamom" olarak bilinmekte olup, çaya farklı bir aroma katmaktadır. Yapraklarının ucundan elde edilen uçucu yağ, ilaç ve parfümlerin içeriğinde yer alır. Geniş bir fayda yelpazesine sahip olan kakule her derde şifa kaynağı oluyor. Peki, kakule tam olarak nedir, nerelerde kullanılır? İşte kakule bitkisinin faydaları ve kullanım alanları…
Kakule, Batı ve Güney Hindistan, Güneydoğu Asya’nın sıcak bölgelerinde yetişen, 4–5 m boyunda, büyük yapraklı çok yıllık bir bitki cinsidir. Özellikle Güney Hindistan’ın bataklık ormanlarında yabânî olarak yetişir. Kakulenin meyveleri 1-2 cm uzunlukta, sarımsı yeşil ve kirli beyazımsı renktedir. Tohumları mercimek şeklinde ve büyüklüğünde, kırmızımsı esmer renkte olup, keskin kokuludur. Kakule yetiştiği yere göre isim alır. Seylan kakulesi, Malabar kakulesi, Siyam kakulesi gibi.
KAKULE NASIL KULLANILIR?
Tohumları meyvelerinin kurutulup, ayrılmasıyla elde edilir. Yemeklere özellikle de baklagillere ve balığa katılır. Muhallebi, sütlü tatlılar, hoşaflar, çay ve kahvede çeşni verici olarak kullanılır. İsveç ve Finlandiya'da unlu mamüllere de katılır. Hintler nefesleri güzel koksun diye tohumlarını çiğnerler. Kakule tohumlari reçine, nişasta ve uçucu yağlar taşır. Hoş lezzeti ve kokusundan dolayı baharat olarak kullanılan kakule, yemeklere, özellikle de balığa katılır. Ayrıca muhallebi ve sütlü tatlılarda da kullanılır.
KAKULE FAYDALARI
Hoş lezzeti ve kokusundan dolayı baharat olarak kullanılır. Ayrıca iştah açıcı, midevî ve gaz söktürücü etkilere sahiptir.
Sindirime yardımcı etkisiyle midede ağrı, bulantı, hazımsızlık ve gaz oluşumunu engeller.
• Akciğerlere giden kan dolaşımını artırır. Bu nedenle astım veya bronşiti olanlar için faydalıdır.
• Böbrek hastalıkları ve safra taşları tedavisinde kullanılır.
• İştahı artırır.
• Genital ve üriner sistem enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
• Diş ve diş eti enfeksiyonları ile mücadelede ekilidir. Aynı zamanda kötü nefes kokusunu önlemeye yardımcı olur.
• Erektil fonksiyon bozukluklarında tedaviye fayda sağlamaktadır.
Sindirime yardımcı etkisiyle midede ağrı, bulantı, hazımsızlık ve gaz oluşumunu engeller.
• Akciğerlere giden kan dolaşımını artırır. Bu nedenle astım veya bronşiti olanlar için faydalıdır.
• Böbrek hastalıkları ve safra taşları tedavisinde kullanılır.
• İştahı artırır.
• Genital ve üriner sistem enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
• Diş ve diş eti enfeksiyonları ile mücadelede ekilidir. Aynı zamanda kötü nefes kokusunu önlemeye yardımcı olur.
• Erektil fonksiyon bozukluklarında tedaviye fayda sağlamaktadır.