Kahvenize sıcak süt eklediğinizde bakın neler oluyor! İnanamayacaksınız...
Kahveyle ilgili bazı ilginç gerçeklerle tanışmaya ne dersiniz? İşte çok şaşıracağınız o gerçekler…
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Kahvenin en kıymetli olduğu ülkelerden biri Türkiye. Özel günlerde kahve içmek, kahve ikram etmek çok köklü bir gelenek toplumumuzda. Ne de olsa atalarımız bir fincan kahveye 40 yıl hatır biçmiş.
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Peki kahveyle ilgili bazı ilginç gerçeklerle tanışmaya ne dersiniz? İşte çok şaşıracağınız o gerçekler…
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Kahveyi ilk kez MS 9’uncu yüzyılda Etiyopyalı bir keçi çobanı bulmuştur. Rivayete göre çoban sürüsündeki keçilerin bir tür bitkinin (Coffea) meyvelerini yediğinde çok hareketlendiğini adeta dans etmeye başladığını gözlemlemiştir.
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İnsanların kahveyi öğütüp suyla pişirmeyi keşfetmeden önce, Doğu Afrikalı kabilelerde yaşayan insanlar kahve çekirdeklerini iç yağıyla karıştırıp yemek olarak tükettiği bilinir. O dönemde kahvenin posalarından da fermente bir içecek yapılıyordu.
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Dünya genelinde her gün toplam 2 milyar 250 milyon fincan kahve tüketilir.
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Kişi başına en fazla kahve tüketilen ülke Finlandiya’dır. Uluslararası Kahve Örgütü’nün verilerine göre, her bir Finlandiyalı yılda ortalama 12,5 kilogram civarında kahve tüketir.
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Dünyanın en büyük kahve üreticisi ise Brezilya’dır. Tüketilen tüm kahvenin yüzde 40’ı Brezilya kaynaklıdır. Brezilya’nın ardından ikinci sırayı Vietnam alır.
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Kahve ham petrolden sonra dünyada en fazla ticareti yapılan ikinci emtiadır. Sudan sonra en fazla tüketilen içeceklerden biri olan kahvenin yıllık global ticaret hacmi 100 milyar doların üzerindedir.
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Dünyanın en pahalı kahvelerinden biri Tayland’da yaşayan fillerin dışkısındaki sindirilmemiş kahve çekirdeklerinden elde edilen siyah fildişi kahvesidir. Bu kahvenin kilogramı 1100 dolar civarındadır.
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Bir diğer çok pahalı kahve de Endonezya’da yaşayan palmiye misk kedisinin dışkısından elde edilen kopi luwak’tır. Kopi luwak’ın da kilogram fiyatı 1100 dolar civarındadır.
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En büyük Türk kahvesi pişirme rekoru Bosna Hersekli Malik Cabaravdic’e aittir. Cabaravdic, Temmuz 2004’te 1,24 metre boyunda, tabanı 95 santimetre olan cezvede 615 litre kahve pişirmiştir.
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En büyük kahve fincanı rekoru 22.739,14 litreyle kısa bir süre önce Kolombiya’da kırıldı. Chinchina şehrine ait rekorun tarihi 15 Haziran 2019.
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Dünyanın en büyük buzlu kahve rekoru ise Kuzey Kore’ye aittir. Tek bir kapta tam 14.228,1 litre buzlu americano…
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Guinness Rekorlar Kitabı’na “Dünyanın en yaşlı kedisi” olarak giren 38 yaşındaki Creme Puff, hayatı boyunca her sabah güne kahveyle başlıyordu.
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İki çeşit kahve bulunur: Robusta ve Arabica. Robusta kafein seviyesi daha yüksek, asitli, sert bir kahvedir. Arabica’nın ise asit seviyesi düşük içimi yumuşaktır.
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Yaygın inanışın aksine kahvenin koyu kavrulması ya da açık kavrulması içindeki kafein miktarını etkilemez.
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Kafein demişken, kafeinsiz kahveler tamamen kafeinsiz değildir. Uygulanan işlemle kahvenin içindeki kafein miktarı yüzde 94-98 azaltılabilir. Buradan elde edilen kafein de kola üretiminde kullanılır.
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Bir fincan drip kahvede bir fincan espresso’dan daha fazla kafein bulunur.
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Kahvenin kokusu bile sabahları uyanmanıza yardımcı olur. Kahve özellikle sabah 9.30 ile 11.30 saatleri arasında içildiğinde çok etkilidir.
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Kahve neredeyse kalorisizdir. Bir fincan sade kahvede sadece 1 kalori bulunur. Ancak içine şeker, süt, krema vb. malzemeler eklendiğinde bir fincan kahvenin verdiği enerji 600 kaloriyi bulabilir.
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Kahvenin hafif bir diüretik (idrar söktürücü) etkisi vardır. Ancak kahve içerken aldığınız sıvı attığınız sıvıdan her zaman daha fazladır. Dolayısıyla vücudunuz susuz kalma tehlikesi geçirmez.
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Düzenli olarak makul miktarlarda kahve içmenin insanın ömrünü uzattığına, kanser, kalp hastalığı, Alzheimer gibi hastalıklarla karşılaşma riskini azalttığına dair araştırmalar bulunur.
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Araştırmalarda ayrıca kahve içmenin depresyon riskini de azalttığı ortaya çıkmıştır.
Ortalama bir yetişkin için ortalama 80 ila 100 fincan kahve içmenin öldürücü olabileceği tahmin edilir. Kısa süre içinde 30 fincan kahve içerseniz de aşırı doz yaşayabilirsiniz.
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Kahve kelimesi birçok dilde çok benzer. Arapça ‘kahva’dan Türkçeye ‘kahve’ olarak geçmiştir. Ardından Hollandalı tacirler ‘koffie’ olarak tanıdıkları bu içeceği dünyaya yayar. Coffee, cafe gibi kelimelerin de kökeni Arapçadır.
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İtalya’da baristaların ortalama yaşı 48’dir.
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Eğer kahvenize yağlı süt eklerseniz sıcak kalma süresini yüzde 20 uzatabilirsiniz.
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Cappuccino adını Kapuçin rahiplerinden alır çünkü bu kahvenin rengi rahiplerin cüppesinin rengiyle aynıdır.
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Espresso İtalyancada “basılıp çıkarılmış” anlamına gelir.
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Brezilya 1932 yılında milli sporcularını Los Angeles’ta yapılacak Olimpiyatlara gönderebilecek maddi kaynaklara sahip değildi. Bu nedenle sporcular bir tanker dolusu kahveyle birlikte yola çıktılar. Yolda kahveyi satıp masraflarını karşılayacak parayı kazandılar.
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En tanınmış kahve severlerden biri Beethoven’dır. Ünlü Alman kompozitör, kahvesini pişirmeden önce fincan başına 60 çekirdek sayardı.
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Kahve sevgisi dünyanın ilk webcam’inin icadına vesile oldu. Cambridge Üniversitesi çalışanları kahve makinesinin haznesinin dolu olup olmadığını uzaktan kontrol edebilmek için webcam’i icat etti.
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Bilim insanları kahveden biodizel üretmeyi başardı. Yani bir gün araçlarımızı kahveyle çalıştırmaya başlayabiliriz.
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Yabancı kahvelere ne kadar hakimsiniz? Bu testle cevabı hep birlikte öğrenelim.