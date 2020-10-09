Kahve deyip geçmeyin, o kadar etkili ki... Bir kaşığı bile yeter

DAĞ KEKİĞİ Mükemmel bir dezenfektan olan kekiği bir spreyli şişe yardımıyla birçok yüzeyde antibakteriyel temizleyici olarak kullanabilirsiniz. Birkaç dal kekiği şişeye doldurup üzerine temizlik alkolü ekleyin ve kekiğin özünün alkole çıkmasını bekleyin. Limon kabukları ve biberiye ya da lavanta gibi diğer antibakteriyel otları da şişeye ekleyerek hoş kokulu bir temizleyici elde edebilirsiniz.