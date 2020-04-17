Kahvaltınıza renk ve lezzet mayalı ve mayasız pişi tarifleri

Kabarcık tarifi Kahvaltılarda ve çay saatlerinde kızarmış hamur işlerinden kesinlikle vazgeçemiyoruz. Ancak pişi gibi mayalı hamur işlerinin yapım aşamaları biraz teferruatlı olduğundan ve zaman aldığından, bu lezzetlerin keyfini her zaman çıkaramıyoruz. Sizin için kısa sürede yapılabilecek, kolay bir hamur işi tarifimiz var: Kabarcık. Yağda pişmesine rağmen hiç yağ çekmeyen kabarcık tarifimiz aşağıda. Bu hafta sonu mutlaka deneyin…