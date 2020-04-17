Kahvaltınıza renk ve lezzet mayalı ve mayasız pişi tarifleri
Hamur işleri kahvaltılarımızın vazgeçilmezleri. Özellikle yağda kızarmış sıcacık yumuşacık hamur işlerine bayılıyoruz. Sizin için pişiden lalangaya böyle hamur işi tarifleri derledik. Kimi çok kolay, kimi biraz daha usta işi olan tariflerimiz arasında kendinize göre bir şeyi mutlaka bulabilirsiniz...
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Mayalı pişi tarifi
Pişi ya da hamur kızartması, Anadolu’nun farklı yerlerinde farklı isimlerle karşımıza çıkan ama her şekilde lezzetine doyum olmayan bir hamur işi. Kahvaltı sofralarına renk katmasının yanı sıra özellikle kandil günlerinde de bol bol yapılıp eşe dosta dağıtılması adet olan pişi, mayalı hamurla yapıldığında oldukça nefis oluyor. Siz de mayalı pişiyi denemek isterseniz tarifimiz çok işinize yarayacaktır. Afiyet olsun…
Pişi özellikle kahvaltılarda ve çay saatlerinde zevkle tüketilen bir hamur işi. Ancak mayalı hamurla yapılan pişiyi hazırlamak ve mayalanmasını beklemek biraz sabır gerektirebiliyor. Böyle durumlar için kullanabileceğiniz kolay ve mayasız bir pişi tarifimiz var. İnanmayacaksınız ama 10 dakikada hazır oluyor. Mutlaka denemelisiniz!
Farklı lezzet arayışında olanlar için, mutlaka mutfaklarında yer vermeleri gereken bir tarif kolay pişi. O kadar kolay ki hamur yoğurmakla bile uğraşmıyorsunuz, yapmanız gereken tek şey hamur parçalarını bol yağda kızartmak. "Kulağa çok iyi geliyor" diyenleri biraz aşağı alalım. İşte tarifimiz...
Canınız hamur kızartması çektiği zamanlarda, hamurun mayalanmasını bekleyemeyecek durumdayken imdadınıza yetişecek bir tarif mafiş. Pratikliği ile mutfakta zaman kazandıracak, enfes tadıyla kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek olan mafiş tarifi hemen aşağıda…
Peynirli hamur tavası, klasik kızarmış hamur lezzetlerinden biraz farklı. Kabartma tozuyla yapılan hamuru oklavayla açılıyor ve kızgın yağda kızartılıyor. Ardından da üzerine beyaz peynir serpiliyor. Bu lezzeti siz de sofralarınızda misafir etmek isterseniz tarifimizi mutlaka denemelisiniz.
Kahvaltılarda ve çay saatlerinde kızarmış hamur işlerinden kesinlikle vazgeçemiyoruz. Ancak pişi gibi mayalı hamur işlerinin yapım aşamaları biraz teferruatlı olduğundan ve zaman aldığından, bu lezzetlerin keyfini her zaman çıkaramıyoruz. Sizin için kısa sürede yapılabilecek, kolay bir hamur işi tarifimiz var: Kabarcık. Yağda pişmesine rağmen hiç yağ çekmeyen kabarcık tarifimiz aşağıda. Bu hafta sonu mutlaka deneyin…
Tarçın aromasıyla herkesin çok seveceği bir tatlı zeppole. İtalyan lokması da diyebiliriz onun için. Mis gibi vanilya kokan hamurların bol yağda kızartılıp pudra şekeri ve tarçınla servis edilmesi olarak tanımlanabilecek zeppole'nin tarifi aşağıda. Mutlaka denemelisiniz...
Birçok farklı yöreye ait olduğu iddia edilse de kökleri Osmanlı dönemine kadar dayanan bir hamur işi lalanga. Lalagia olarak da bilinen lalanga tuzlu malzemelerle tüketildiğinde oldukça karın doyurucu, şekerli malzemelerle tüketildiğinde ise vazgeçilmez bir tatlıya dönüşüyor. Bu çok lezzetli ve pratik hamur işini denemek isterseniz, lalanga tarifimiz hemen aşağıda…
Çocukluğumuzdan hatırladığımız pişiyi karbonatlı pişi tarifi ile de hazırlayabilirsiniz. Bildiğiniz gibi pişi mayalı, mayasız, karbonatlı şekilde hazırlanabiliyor. Karbonatlı pişi tarifi kahvaltıların ve çay saatlerinin vazgeçilmez lezzeti olacak.
Fritelle İtalya'da Venedik karnavalı sırasında yenmesi adet olan bir hamur tatlısı. İçine kuru üzüm eklenirse daha da lezzetli oluyor. Pişirmesi çok kolay olan fritelle'yi sıcak sıcak yediğinizde tadına doyamayacaksınız. Özellikle kahveyle çok iyi giden fritelle'nin tarifi aşağıda...
Türkiye'de ve Yunanistan'da çok sevilen bir şerbetli tatlı olan lokma tatlısına farklı bir tat katmak için fındıktan faydalandık. Doyurucu ve evinizde pratik olarak yapabileceğiniz bir tatlı bu. Sıcakken çıtır çıtır yediğinizde lezzetine doyamayacağınız fındıklı lokma tatlısı tarifimiz sizin için geliyor...
Fransız usulü bir kahvaltı ile güne başlamak isterseniz dilediğiniz aromalarla çeşitlendirerek veya sade olarak tüketebileceğiniz benyelerin tarifi hemen aşağıda... Fransız usulü lokma tatlısı diye tarif edebileceğimiz benyenin geleneksel olarak pudra şekeri ve tarçına bulanarak tüketildiğini de belirtmeden geçmeyelim.
Günümüzde sokak lezzetleri trendlerinin ilk sırasında çikolata dolgulu lokmalar yer alıyor. Lezzetiyle neredeyse herkesi etkisi altına almış olan bu tatlıyı tarifimizi kullanarak, evinizde de kolayca hazırlamanız mümkün. İçi dolgulu dışı ise çikolata kaplı olan bu lokmaları denemek isterseniz, leziz çikolatalı lokma tarifimiz hemen aşağıda…