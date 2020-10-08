Kahvaltıların lezzeti Domat zeytininde hasat başladı

Zeytin hasadının başladığı Saruhanlı’da bu yıl olumsuz hava koşulları dolayısıyla rekoltede yüzde 40 ila 50 arasında bir düşüş yaşanabileceği bildirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, “İlçemizde 110 bin dekar üzüm bağı, 140 bin dekara yakın da zeytin arazimiz var. İlçemizde ilk zeytin hasadı olarak domat zeytinde hasat başladı. Bu yıl bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde ve ilçemizde kuraklıktan dolayı zeytinlerimiz çok kötü etkilendi. Özellikle bu domat zeytini dediğimiz cinsler sulanmayan arazilerde çok büyük sıkıntılara yol açtı. Şu anda sulanmayan arazilerde yüzde 50’lere varan zaiyat var. Normalde yeşil olarak tüketilen bu zeytin türü, sulanmayan arazilerde direkt yağlığa gidecek duruma düştü. Fiyatlarda da bir sıkıntımız var. 3 yıldan bu yana fiyatlar standart dışı olarak 8 TL, 7 TL, 5,5 TL olarak gittiği için çiftçimiz mağdur duruma düşüyor. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum. Zeytine de bir standart konulsun. Nasıl üzüm ve diğer ürünlere fiyat veriliyorsa zeytine ve zeytinyağına da fiyat belirlenmesini istiyoruz” dedi.