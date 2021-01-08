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Yemek Kültürü
Fotoğraflar: Alamy/ Pixabay
Haber Giriş: 08 Ocak 2021 - 18:08 | 

Kahvaltıda şekerli kuru fasulye yiyorlar! Farklı ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları

Bizim için kahvaltı çok şey ifade ediyor, peki diğer ülkeler için? İşte çok şaşıracağınız kahvaltılıklar...

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Kahvaltı deyince akan sular durur, özellikle çalışanlar için tüm planlar hafta sonu kahvaltılarına göre yapılır. Uzun saatler geçirilen sofralarda hoş sohbetler edilir. Kısacası bizim için kahvaltı çok şey ifade ediyor, peki diğer ülkeler için? Kuru fasulyeden, havyara farklı ülkelerin ilginç kahvaltı kültürlerini merak ediyorsanız, gelin başlıyoruz.

2ABDde kahvaltı
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ABD'de kahvaltı

Amerikalıların fast food hayranlığı kahvaltılarına da yansımış. Özellikle işlenmiş et ürünlerini kahvaltılarında bolca tüketiyorlar. Ama en çok sevdikleri çikolata sosu ve meyvelerle renklendirdikleri waffle’lar. Amerika’da hemen her evde bulunan waffle makineleri, sıradan bir mutfak aleti sayılıyor.

3Güney Kore’de kahvaltı
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Güney Kore’de kahvaltı

Kore yemekleri son zamanlarda ülkemizde de popüler olmaya başladı. Aslında yemek kültürleri bizimkiyle çok benzeşse de kahvaltılar için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Kore’de bizim gibi sucuk, reçel, bal tarzı kahvaltılıklar kullanılmıyor. Özellikle ekmeği hiç aramıyorlar. Onun yerine bizdeki pirinç pilavına benzeyen ‘bap’ adını verdikleri pirinç lapasını tüketiyorlar.

4Yunanistanda kahvaltı
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Yunanistan'da kahvaltı

Komşu ülke Yunanistan’ın kahvaltısı bize en yakın olanı diyebiliriz. Kahvaltılarda domates, salatalık, yumurtaya onlar da önem veriyor. Ayrıca tıpkı bizim gibi hamur işlerine de bayılıyorlar.

5Rusyada kahvaltı
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Rusya'da kahvaltı

Rusya da alışılmışın dışında kahvaltı alışkanlıkları olan ülkeler arasında. Birçok ülkede kahvaltılarda görmeye alışık olduğumuz peynir, zeytininin yerini burada balık ürünleri alıyor. Wolga-Schnitte adını verdikleri lakerdalı esmer ekmekleri, havyar ve balık ürünleriyle Ruslar, bizden oldukça farklı bir kahvaltı zevkine sahip

6İtalyada kahvaltı
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İtalya'da kahvaltı

İtalyan kahvaltısı deyince hepimizin aklına cornetto adı verilen kruvasan benzeri hamur işleri ve kahve geliyordur. Çok farklı hamur ürünleri olan İtalya’da bunlar olmadan asla güne başlanmıyor.

7Fransada kahvaltı
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Fransa'da kahvaltı

Fransızlar kahvaltıda meşhur baget ekmeklerini eksik etmiyor. Kahve onlar için de İtalyanlar gibi olmazsa olmazlardan. Peynir çeşitleri de o kadar çok ki bazen baget ekmekleriyle reçel ve peynir kombinasyonu yapmayı seviyorlar.

8Meksikada kahvaltı
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Meksika'da kahvaltı

Meksika’da acı soslar ve baharatlara her öğünde rastlayabilirsiniz. Kendine özgü tatlarıyla dikkat çeken Meksika mutfağında, kahvaltıda da yumurtanın yanı sıra baharatlar ve salsa sosları tercih ediliyor.

9Brezilyada kahvaltı
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Brezilya'da kahvaltı

Brezilya’ya giderseniz, diğer ülkelerin aksine kahvaltı konusunda pek yabancılık çekmeyeceğinizi söyleyebiliriz. Türkiye’ye benzer şekilde, onlar da kahvaltıda yumurta, yeşillikler, hatta meyveler yiyorlar.

10İngilterede kahvaltı
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İngiltere'de kahvaltı

İngiliz çayı olarak bilinen sütlü çay İngiltere’de kahvaltılarında başrolde! İngilizler ilginç bir şekilde kahvaltıda sucuk benzeri et ürünleri yemeyi çok seviyorlar. Kahvaltı tabaklarında ayrıca yumurta, mantar ve bir de sürpriz bir yemek var: Kuru fasulye! Ancak bu bizim bildiğimiz kuru fasulyelerden biraz farklı. Soğan ve turşuyla yemeye alışkın olduğumuz geleneksel yemeğimizi İngilizler şekerli versiyonuyla sofralarından eksik etmiyor.

11Türkiyede kahvaltı
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Türkiye'de kahvaltı

Uzun uzun yapılan hafta sonu kahvaltıları, aile buluşmalarıyla tabii ki en özel sofralar Türkiye’de kuruluyor. Sucuklu yumurta ve çayın başrolde olduğu kahvaltılarımızda, çılbırdan, pastırmaya, menemenden, bal kaymak ikilisine ne ararsanız var. Millet olarak kahvaltı kültürü en gelişmiş ülkelerden biri olmamız yabancıların da ilgisini çekiyor.

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