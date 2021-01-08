Kahvaltıda şekerli kuru fasulye yiyorlar! Farklı ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları

İngiltere'de kahvaltı İngiliz çayı olarak bilinen sütlü çay İngiltere’de kahvaltılarında başrolde! İngilizler ilginç bir şekilde kahvaltıda sucuk benzeri et ürünleri yemeyi çok seviyorlar. Kahvaltı tabaklarında ayrıca yumurta, mantar ve bir de sürpriz bir yemek var: Kuru fasulye! Ancak bu bizim bildiğimiz kuru fasulyelerden biraz farklı. Soğan ve turşuyla yemeye alışkın olduğumuz geleneksel yemeğimizi İngilizler şekerli versiyonuyla sofralarından eksik etmiyor.