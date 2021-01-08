Kahvaltıda şekerli kuru fasulye yiyorlar! Farklı ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
Bizim için kahvaltı çok şey ifade ediyor, peki diğer ülkeler için? İşte çok şaşıracağınız kahvaltılıklar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kahvaltı deyince akan sular durur, özellikle çalışanlar için tüm planlar hafta sonu kahvaltılarına göre yapılır. Uzun saatler geçirilen sofralarda hoş sohbetler edilir. Kısacası bizim için kahvaltı çok şey ifade ediyor, peki diğer ülkeler için? Kuru fasulyeden, havyara farklı ülkelerin ilginç kahvaltı kültürlerini merak ediyorsanız, gelin başlıyoruz.
2
Abone Ol
ABD'de kahvaltı
Amerikalıların fast food hayranlığı kahvaltılarına da yansımış. Özellikle işlenmiş et ürünlerini kahvaltılarında bolca tüketiyorlar. Ama en çok sevdikleri çikolata sosu ve meyvelerle renklendirdikleri waffle’lar. Amerika’da hemen her evde bulunan waffle makineleri, sıradan bir mutfak aleti sayılıyor.
3
Abone Ol
Güney Kore’de kahvaltı
Kore yemekleri son zamanlarda ülkemizde de popüler olmaya başladı. Aslında yemek kültürleri bizimkiyle çok benzeşse de kahvaltılar için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Kore’de bizim gibi sucuk, reçel, bal tarzı kahvaltılıklar kullanılmıyor. Özellikle ekmeği hiç aramıyorlar. Onun yerine bizdeki pirinç pilavına benzeyen ‘bap’ adını verdikleri pirinç lapasını tüketiyorlar.
4
Abone Ol
Yunanistan'da kahvaltı
Komşu ülke Yunanistan’ın kahvaltısı bize en yakın olanı diyebiliriz. Kahvaltılarda domates, salatalık, yumurtaya onlar da önem veriyor. Ayrıca tıpkı bizim gibi hamur işlerine de bayılıyorlar.
5
Abone Ol
Rusya'da kahvaltı
Rusya da alışılmışın dışında kahvaltı alışkanlıkları olan ülkeler arasında. Birçok ülkede kahvaltılarda görmeye alışık olduğumuz peynir, zeytininin yerini burada balık ürünleri alıyor. Wolga-Schnitte adını verdikleri lakerdalı esmer ekmekleri, havyar ve balık ürünleriyle Ruslar, bizden oldukça farklı bir kahvaltı zevkine sahip
6
Abone Ol
İtalya'da kahvaltı
İtalyan kahvaltısı deyince hepimizin aklına cornetto adı verilen kruvasan benzeri hamur işleri ve kahve geliyordur. Çok farklı hamur ürünleri olan İtalya’da bunlar olmadan asla güne başlanmıyor.
7
Abone Ol
Fransa'da kahvaltı
Fransızlar kahvaltıda meşhur baget ekmeklerini eksik etmiyor. Kahve onlar için de İtalyanlar gibi olmazsa olmazlardan. Peynir çeşitleri de o kadar çok ki bazen baget ekmekleriyle reçel ve peynir kombinasyonu yapmayı seviyorlar.
8
Abone Ol
Meksika'da kahvaltı
Meksika’da acı soslar ve baharatlara her öğünde rastlayabilirsiniz. Kendine özgü tatlarıyla dikkat çeken Meksika mutfağında, kahvaltıda da yumurtanın yanı sıra baharatlar ve salsa sosları tercih ediliyor.
9
Abone Ol
Brezilya'da kahvaltı
Brezilya’ya giderseniz, diğer ülkelerin aksine kahvaltı konusunda pek yabancılık çekmeyeceğinizi söyleyebiliriz. Türkiye’ye benzer şekilde, onlar da kahvaltıda yumurta, yeşillikler, hatta meyveler yiyorlar.
10
Abone Ol
İngiltere'de kahvaltı
İngiliz çayı olarak bilinen sütlü çay İngiltere’de kahvaltılarında başrolde! İngilizler ilginç bir şekilde kahvaltıda sucuk benzeri et ürünleri yemeyi çok seviyorlar. Kahvaltı tabaklarında ayrıca yumurta, mantar ve bir de sürpriz bir yemek var: Kuru fasulye! Ancak bu bizim bildiğimiz kuru fasulyelerden biraz farklı. Soğan ve turşuyla yemeye alışkın olduğumuz geleneksel yemeğimizi İngilizler şekerli versiyonuyla sofralarından eksik etmiyor.
11
Abone Ol
Türkiye'de kahvaltı
Uzun uzun yapılan hafta sonu kahvaltıları, aile buluşmalarıyla tabii ki en özel sofralar Türkiye’de kuruluyor. Sucuklu yumurta ve çayın başrolde olduğu kahvaltılarımızda, çılbırdan, pastırmaya, menemenden, bal kaymak ikilisine ne ararsanız var. Millet olarak kahvaltı kültürü en gelişmiş ülkelerden biri olmamız yabancıların da ilgisini çekiyor.