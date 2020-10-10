Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi pekmezin lezzet yolculuğu

"Fabrikalara gönderilenlerin dışında kendimize ayırdığımız üzümleri pekmez yapımında kullanıyoruz. Üzümleri kendi imkanlarımızla sıkarak suyunu alıyoruz. Bir gün kazanda kestirme işlemi yapıp diğer gün üzüm sularını kaynatmaya başlıyoruz. Pekmezde herhangi bir katkı maddesi kullanmıyoruz. Tamamen doğal bir ürün. Organik ve sağlıklı bir ürün. Yapımı biraz zor olsa da emek istese de her yıl yapıyoruz."