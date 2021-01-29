Kahvaltı sofraları için farklı krep ve pankek tarifleri
Kahvaltılarda herkesin favori yiyeceği farklıdır ama sıcacık tavadan düşmüş bir krepe ya da pankeke de kimse hayır diyemez. Sizin için özellikle hafta sonu kahvaltılarına renk katacak çocukların çok seveceği nefis krep ve pankek tarifleri derledik.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Pankek tarifi
Kahvaltılarda marmelatlarla, reçellerle şüphesiz en iyi giden şeydir pankek. Değişik pancake tavalarıyla farklı şekiller oluşturarak çocuklarınızın kahvaltısını renklendirebilirsiniz. Çikolatalı, marmelatlı, ballı gibi tatlı çeşitlerinin yanında zeytin ezmeli, peynirli gibi tuzlu çeşitlerini de aynı tarifle yapabilirsiniz. Mevsim meyveleriyle lezzetini ikiye katlayacağınız pankek yapımı için tarif aşağıda yer alıyor.
Krep Türkiye’de de çok sevilen bir lezzet ama Fransa’da bir sokak lezzeti olduğunu biliyor muydunuz? 13’üncü yüzyılda keşfedilen bu lezzete odaklanan krepe mekanlarında ıspanaklıdan muzluya, çilekliden peynirliye çeşit çeşit ürünlerle karşılaşmak mümkün. Sizin için kendinizi Fransa sokaklarında hissetmenizi sağlayacak bir krep tarifi hazırladık. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Dutch baby, ABD’de çok yaygın bir kahvaltılık. Adının anlamı “Hollandalı bebek” olsa da kendisi ABD’ye göçen Almanların getirdiği bir tarif olan Dutch baby için çok kabarık bir pankek demek mümkün. Genelde tatlı yapılan ve meyvelerle servis edilen Dutch baby’i siz dilerseniz tuzlu malzemelerle de birleştirebilirsiniz. İşte Dutch baby için malzemeler ve yapılış aşamaları…
Çocukların en sevdiği atıştırmalıkların başında gelen ve halk arasında "süt burger" diye bilinen krema dolgulu pancake sandviçleri evde kendiniz de kolayca yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik gayet kolay bir şekilde hazırlayıp gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. İşte tüm ipuçları ve püf noktalarıyla evde pancake sandviç yapılışı...
Hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmez lezzeti pankeki sevmeyen yoktur. Her evde bulunan malzemelerle kolayca yapabilirsiniz. Üzerine bal sürüp tatlandırabilir, peynir sürüp afiyetle yiyebilirsiniz. Bu lezzeti bir de sütsüz denemeye ne dersiniz? İşte tarifi…
Dorayaki, Japonların en sevilen ve bilinen atıştırmalık tatlılarından biri. Bir tür pankek sandviçi olarak tanımlayabileceğimiz dorayaki, dünyada da çok popüler. Bunun da iki sebebi var. Birincisi Doraemon isimli çizgi filmdeki baş karakterin sürekli dorayaki atıştırması, ikincisi de Türkiye’de “Umudun Tarifi” adıyla yayınlanan 2015 tarihli filmin dorayaki’nin etrafında şekilleniyor olması. Siz de bu lezzetli pankekleri evde yapmak isterseniz, Türkiye’de bulunan malzemelere uyarlanmış halini aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Trakya yöresinin vazgeçilmez kahvaltılığıdır cizleme. Mayalı hamurla yapılan bir tür krep ya da akıtma diyebileceğimiz cizleme, çay saatlerinde de zevkle tüketilir. Sizin için ister reçelle ister peynirle birleştirebileceğiniz, ama her türlü afiyetle yiyeceğiniz bir cizleme tarifi hazırladık. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Kızarmış hamur işleri, kahvaltıların ve çay saatlerinin vazgeçilmezlerinden. İsmi biraz ilginç olan cırıtta da onlardan biri. Krepe benzeyen cırıtta, un, süt ve yumurta ile kısa sürede hazırlanıyor. Bu yüzden kahvaltıda da çay saatlerinde de olmazsa olmazlarınız arasına girecek. Denemeden geçmeyin. Şimdiden afiyet olsun...
Güzel bir kahvaltı sofrasında leziz bir akıtmayı kim istemez ki... İster çeşit çeşit reçelle isterseniz de çikolatayla tüketin. Üstelik içerisine et veya sebzeli harç koyduğunuzda ana yemeklerde bile sunabilirsiniz. Evinizde bulunan birkaç basit malzeme ile kolayca hazırlayabileceğiniz akıtmayı denemek isterseniz, haydi mutfağa! Şimdiden afiyet olsun...
Tatlı tutkunları için pancake, uzun bir kahvaltıda ya da bir brunch’ta karşılarına çıkabilecek en lezzetli şeydir. Hele bu pancake'in tarifi kolay lezzeti ise uzay olursa karşısında kimse duramaz. İki malzemeli pancake bu koşulların hepsini sağlıyor. İşte sadece iki malzemeyle yapabileceğiniz pancake tarifi…