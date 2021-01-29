Kahvaltı sofraları için farklı krep ve pankek tarifleri

Dorayaki tarifi Dorayaki, Japonların en sevilen ve bilinen atıştırmalık tatlılarından biri. Bir tür pankek sandviçi olarak tanımlayabileceğimiz dorayaki, dünyada da çok popüler. Bunun da iki sebebi var. Birincisi Doraemon isimli çizgi filmdeki baş karakterin sürekli dorayaki atıştırması, ikincisi de Türkiye’de “Umudun Tarifi” adıyla yayınlanan 2015 tarihli filmin dorayaki’nin etrafında şekilleniyor olması. Siz de bu lezzetli pankekleri evde yapmak isterseniz, Türkiye’de bulunan malzemelere uyarlanmış halini aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…