Kahramanmaraş'ın tescilli biberi yapılan mezatla pazara indi

Maraş biberinin Kahramanmaraş’ın yanı sıra Gaziantep, Hatay, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa’da da yetiştirildiğini ve bu 6 ilde üretilen biberin Türkiye üretiminin yüzde 83’üne karşılık geldiğini kaydeden Balcıoğlu, "Kahramanmaraş’ta üretilen biber ise Türkiye üretiminin yüzde 62’sine tekabül ediyor. Yıllara göre değişiklik gösterse de 30 bin ton civarında bir üretim yapıyoruz ve şükürler olsun Türkiye’nin dört bir tarafına ulaştırıp, insanların sofralarına lezzet katmaya devam ediyoruz. Bu işle ilgili kırsal alanlarda 20 bin aile geçimini sağlıyor" diye konuştu.