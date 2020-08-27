Kahramanmaraş'ın tadına doyum olmayan mutfağı tur rehberlerine tanıtıldı

Kahramanmaraş mutfak kültürü açısından zengin bir kent olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, saraylara Maraşlı aşçıların gittiğini ifade etti. “Saraydaki Maraş Mutfağı, ya da Maraş Saray Mutfağı” gibi bir sloganlarla yola çıktıklarını söyleyen Başkan Güngör, “Bu sloganla mutfak kültürünü geliştireceğiz. Bunun için yeni mekanlar, yeni tanıtım alanları, yeni çalışmalar var. Zaten var olan bir alt yapı da mevcut. Bunlarla da mutfak kültürümüzün daha fazla tanıtımını, yaygınlaşmasını inşallah sağlayacağız. İçli köftemiz, dolmamız, ekşili köftemiz vb. bize özgü bir mutfak kültürümüz var. Bu konseptte bunları geliştirmiş olacağız. Mutfak kültürümüzü içerisine alan her yıl bir etkinlik ile koordinasyon içerisinde çalışarak, derli toplu bir planlama ile tanıtmamız lazım. Bunu dünyanın diliyle pazarlamanız lazım. Yani parça parça yaptıklarınız, bir araya getirildiğinde bir zincirin halkalarını oluşturmalıdır; bizde Büyükşehir olarak, yerel yönetimler olarak tüm paydaş kuruluşlarla, odalarımızla, esnafımızla bir zincirin halkası olup, dünyanın pazarlama şartlarını göz önünde bulundurarak bunları yapmaya gayet ediyoruz” dedi.