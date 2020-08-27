Kağızman'ın tescilli uzun elması kooperatif ile üreticiye kazanç sağlayacak

"Kağızman'da yaklaşık 20 bin dekar alanda uzun elma yetiştiriciliği yapılıyor. Kağızman ilçemizin tek tescilli elması olan uzun elmanın hasat zamanı yaklaşıyor. Bilindiği gibi bu elma Türkiye'de sadece Kağızman'da yetişiyor. Bizde yetişen bu elma için bazı çalışmalarımız mevcut. Oda olarak kuracağımız kooperatifle üreticimiz daha çok üretecek ve daha çok kazanmış olacak. Elmanın ve üreticinin geleceği için kooperatif önemli. Bu alanda marka olmak istiyoruz."