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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 28 Aralık 2021 - 11:09 | 

Kâğıdı Kalemi Hazırlayın Yılbaşı Menüsü Yapıyoruz!

İşe mezeleri hazırlamakla başlayalım istedik.

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1
Türk mutfağının en sevilen bu mezesine yılbaşı menünüzde mutlaka yer verin. 3 orta boy patlıcanı ve kırmızı biberleri fırında közleyin. Közlenmiş sebzelerinizi kabuklarından ayırdıktan sonra, domates ve soğanları küçük küçük doğrayın. Ezdiğiniz sarımsakları zeytinyağı, tuz ve limonla birlikte ilave edin. Közde patlıcanlarınız hazır bile!
2
Mezelerinizi hazırlayıp üzerini sararak yemek saatine kadar buzdolabınızda bekletebilirsiniz. Onlar bekleyip daha da lezzetlenene kadar siz ana yemeğinizin malzemelerini hazırlayın. Ana yemekte ne mi var? Fırında Mantarlı Tavuk. Tavuk etini, kırmızı biberleri ve mantarları küp şeklinde doğrayın. Teflon tavada zeytinyağı ile birlikte önce tavukları sonra sırayla diğer malzemeleri soteleyin. Sotelenmiş yemeğinizi fırın tepsisine dökün ve üzerine tereyağı ekleyin. 180 derece fırında 10 dk. pişirdikten sonra kaşar peynirlerini tepsinin üzerine dizin. İşte bu kadar pratik ve lezzetli bir tarif.
3
Tavuk yemeğinin yanına tel tel dökülen bir pirinç pilavı, lezzeti ikiye katlar. Pilavınızı yemeğe başlamadan bir saat önce pişirin ve demlenmeye bırakın. Pilavı yılbaşına özel sebzeli, kuru yemişli gibi seçeneklerle de yapabilirsiniz.
4
Şarküteri tabağı olmadan yılbaşı sofrası olur mu?
5
Yılbaşı sofranızın son dokunuşu tatlı olsun! Tatlınızı kendiniz yapmak isterseniz önerimiz çikolatalı kek. Şimdi sofranızı seyreyleme ve yemeklerin tadına bakma zamanı! Afiyet olsun.
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