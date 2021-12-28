Kâğıdı Kalemi Hazırlayın Yılbaşı Menüsü Yapıyoruz!
İşe mezeleri hazırlamakla başlayalım istedik.
Türk mutfağının en sevilen bu mezesine yılbaşı menünüzde mutlaka yer verin. 3 orta boy patlıcanı ve kırmızı biberleri fırında közleyin. Közlenmiş sebzelerinizi kabuklarından ayırdıktan sonra, domates ve soğanları küçük küçük doğrayın. Ezdiğiniz sarımsakları zeytinyağı, tuz ve limonla birlikte ilave edin. Közde patlıcanlarınız hazır bile!
Mezelerinizi hazırlayıp üzerini sararak yemek saatine kadar buzdolabınızda bekletebilirsiniz. Onlar bekleyip daha da lezzetlenene kadar siz ana yemeğinizin malzemelerini hazırlayın. Ana yemekte ne mi var? Fırında Mantarlı Tavuk. Tavuk etini, kırmızı biberleri ve mantarları küp şeklinde doğrayın. Teflon tavada zeytinyağı ile birlikte önce tavukları sonra sırayla diğer malzemeleri soteleyin. Sotelenmiş yemeğinizi fırın tepsisine dökün ve üzerine tereyağı ekleyin. 180 derece fırında 10 dk. pişirdikten sonra kaşar peynirlerini tepsinin üzerine dizin. İşte bu kadar pratik ve lezzetli bir tarif.